高梨瑞樹　精靈「套」女郎

男人有時都想嘗試真槍實彈嘅暢快感覺，體驗「零隔膜」，不過唔想搞出「人命」嘅話，都係做足安全措施啦！而今日同大家見面嘅高梨瑞樹就係安全套品牌宣傳大使，因而被封為「套」女郎喇！

超彈力F奶

鍾意「睇波」嘅胸奴，唔單止欣賞胸部嘅體積有幾大，仲會細心地觀察埋外形同質感，而喺日本寫真界雖然有唔少巨乳女優，但係當中有啲大得嚟出現下垂，又或係經過後天加工質感「硬磞磞」，擁有優質美巨乳嘅卻冇幾多人，，而高梨瑞樹就係其中之一喇！

今年25歲嘅佢，五官標致，青春可人，散發出精靈活潑氣息，笑起上嚟仲會露出小虎牙，增添可愛感。除咗樣貌吸引，玲瓏浮凸嘅身材亦係一大賣點，胴體纖巧健美，心口對F奶分量十足亦富彈性，從其彎身倒奶嘅演出中，可以見到形態真實，手感柔軟，證明係純天然無添加，如此美巨乳認真難得呀！

四圍派發

2018年瑞樹讀緊大學嘅時候，東京街頭被藝能事務所嘅星探發掘，然後展開寫真女優生涯，而且發展相當順利，出道唔夠兩年就推出咗3部寫真DVD作品。另外，佢亦踩入埋影視界，經常擔任深夜節目嘅嘉賓，上年更參演咗兩部電影，包括《近江商人、走吧！》及《異物完全版》。

喺訪問中，瑞樹就表示希望今年能夠爭取多啲拍電視劇嘅機會，而喺生活方面，由於佢最近養咗隻狗，所以亦希望可以有多啲時間陪伴同訓練狗狗。不過瑞樹嘅工作真係好忙，因為最近佢被挑選成為安全套品牌嘅第14代宣傳大使，成日都要四圍宣傳使用安全套嘅重要性以及派發安全套，希望阿妹唔會忙到冇時間照顧愛犬啦！

高梨瑞樹經常都會為不同媒體作性感演出，從其社交網就可以留意到當中嘅消息，同時可以欣賞埋佢嘅性感自拍照，千祈唔好錯過呀！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎4吋

三圍：34F-23-35