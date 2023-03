慾望Happy Hour　酒後瘋狂

如果你知道「歡樂時光」係乜,就真係出賣咗年齡喇!作為打工仔放工後最愛嘅Happy Hour,不但係放鬆嘅一刻,而喺四仔世界中,更係令人慾火狂飆,砌個不停呀!

異國情緣

歡樂時光加異國情緣,咪以為係電影嘅劇情,原來可以喺四仔度發生㗎!由Pure Taboo炮製嘅《Foreign Affairs》就係以此為主題,更搵嚟兩位型格脫星Lydia Black及Aila Donovan演出。事實上,片廠呢次選角真係相當大膽,因為呢兩位脫星向來以狂野搶韁著稱,家陣演愛情動作片,卻估唔到佢哋嘅演技一樣掂,加埋拍攝出色,令場面浪漫感十足。當然作為四仔作品,情慾演出至係重點,兩位脫星絕對交足功課,夠晒精彩!

人妻偷食

寂寞人妻去偷食呢條橋未免太老套,不過如果加入歡樂時光呢個元素,卻估唔到又幾有睇,講緊嘅係呢套Naughty America製作嘅《Dirty Wives Club #39》。作為人氣系列最新登場作,今次不但搵嚟Daisy Stone、Lexi Luna、Richelle Ryan等人氣輕熟脫星演出,劇本亦落足心機,故事講一班寂寞人妻去酒吧參加女士之夜,期間各自遇上心儀男伴,除咗肉體發洩外,各人更發現唔同嘅秘密,結局出人意表。

就地正法

去Happy Hour摸杯底,本來係開心事,只係飲大咗嘅話,咁就真係會出事!唔信嘅話,就要睇NSFW Films製作嘅《Cuck My Life and Fxxx My Wife #4》喇!由Aiden Ashley、Morgan Lee、Sophia West等熟女脫星演出,故事講佢哋同老公婚姻亮紅燈,於是約埋一齊去酒吧飲酒,飲多幾杯之後,佢哋就亂性各自溝仔,繼而就地正法,更嚟個個大混戢,場面相當瘋狂。Aiden Ashley稱為咗令拍攝效果更逼真,拍攝前飲咗幾杯,所以演得咁放蕩。

碟評

如果講劇情加浪漫感,《Foreign Affairs》絕對係首選,睇到人心動又心癢。不過如果從歡樂時光呢個主題嚟睇,最為貼切嘅反而係《Dirty Wives Club #39》同《Cuck My Life and Fxxx My Wife #4》。姑勿論如何,3套作品都相當高質,值得一睇。