慾望Happy Hour　酒後瘋狂

有冇興趣同我哋Happy Hour？（互聯網）

如果你知道「歡樂時光」係乜，就真係出賣咗年齡喇！作為打工仔放工後最愛嘅Happy Hour，不但係放鬆嘅一刻，而喺四仔世界中，更係令人慾火狂飆，砌個不停呀！

異國情緣

歡樂時光加異國情緣，咪以為係電影嘅劇情，原來可以喺四仔度發生㗎！由Pure Taboo炮製嘅《Foreign Affairs》就係以此為主題，更搵嚟兩位型格脫星Lydia Black及Aila Donovan演出。事實上，片廠呢次選角真係相當大膽，因為呢兩位脫星向來以狂野搶韁著稱，家陣演愛情動作片，卻估唔到佢哋嘅演技一樣掂，加埋拍攝出色，令場面浪漫感十足。當然作為四仔作品，情慾演出至係重點，兩位脫星絕對交足功課，夠晒精彩！

人妻偷食

寂寞人妻去偷食呢條橋未免太老套，不過如果加入歡樂時光呢個元素，卻估唔到又幾有睇，講緊嘅係呢套Naughty America製作嘅《Dirty Wives Club #39》。作為人氣系列最新登場作，今次不但搵嚟Daisy Stone、Lexi Luna、Richelle Ryan等人氣輕熟脫星演出，劇本亦落足心機，故事講一班寂寞人妻去酒吧參加女士之夜，期間各自遇上心儀男伴，除咗肉體發洩外，各人更發現唔同嘅秘密，結局出人意表。

就地正法

去Happy Hour摸杯底，本來係開心事，只係飲大咗嘅話，咁就真係會出事！唔信嘅話，就要睇NSFW Films製作嘅《Cuck My Life and Fxxx My Wife #4》喇！由Aiden Ashley、Morgan Lee、Sophia West等熟女脫星演出，故事講佢哋同老公婚姻亮紅燈，於是約埋一齊去酒吧飲酒，飲多幾杯之後，佢哋就亂性各自溝仔，繼而就地正法，更嚟個個大混戢，場面相當瘋狂。Aiden Ashley稱為咗令拍攝效果更逼真，拍攝前飲咗幾杯，所以演得咁放蕩。

碟評

如果講劇情加浪漫感，《Foreign Affairs》絕對係首選，睇到人心動又心癢。不過如果從歡樂時光呢個主題嚟睇，最為貼切嘅反而係《Dirty Wives Club #39》同《Cuck My Life and Fxxx My Wife #4》。姑勿論如何，3套作品都相當高質，值得一睇。