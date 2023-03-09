【是日通勝】

農曆二月十八

癸卯年 乙卯月 丙寅日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、 下午3時至5時、下午5時至7時

宜：立約、動土、入學

忌：祭祀、作灶、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、15、24

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：頭頭碰着黑，謀事要踏實，不可心存僥倖。

金牛座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早正視。

雙子座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

巨蟹座：別做低頭族了，長時間用手機易損害視力。

獅子座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

處女座：事業愛情兩得意，要懂得感恩，多做好事。

天秤座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

天蠍座：珍惜你的人，才值得去愛，別讓自己受傷！

人馬座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

山羊座：謀事遇阻力，易進退失據，隨時陷入財困。

水瓶座：工作上沒有事要操心，但收入增長遜預期。

雙魚座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）猴 心情差

鼠：財運佳，與人洽談生意，成事機會高。

牛：工作繁忙，抗壓力下跌，易鑽牛角尖。

虎：心情愉快，晚上跟好友約會可望盡興。

兔：多愁善感，找朋友傾訴，將有助釋懷。

龍：欲速則不達，謀事要有耐性才會成功！

蛇：狀態欠佳，精力難集中，工作多甩漏。

馬：貴人運強，接連遇好事，心情靚到極！

羊：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

猴：是日沖煞，心情低落，有破財的可能。

雞：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

狗：運勢佳，獲貴人支持，工作如魚得水。

豬：偏財旺，利投資，但要提防貪勝不知輸。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

紫微斗數測流年

紫微斗數中一些星曜的流年變化，以及坐落於不同宮位，都會產生一些反應，影響着你的生活。來到2023癸卯年帶來的變化為「破軍化祿」、「巨門化權」、「太陰化科」、「貪狼化忌」，簡單來說，化忌代表一些不好的問題，所以今次着重講述「貪狼化忌」帶來的影響及如何避開險境。

「貪狼星」本質上是不怕化忌的，因為代表着欲望膨脹，有欲望才有追求，但「化忌」的問題出在過分的欲望及賭性，容易使心態行為過激，或是期待落空。

貪狼化忌落命宮、福德宮，容易出現心緒不寧、失落感，但其實最大的敵人是自己，追求要有適當的限度，別因為貪心而蒙受損失，多學習反璞歸真。

貪狼化忌在財帛宮，要避免賭性過強，孤注一擲易造成虧損，或是把錢都花費在交際應酬、玩樂上。即使在田宅宮，物業及不動產亦可能受到波及，要謹慎理財。

貪狼化忌在夫妻宮、交友宮，要避免複雜的愛情關係，影響到現在的感情及家庭，亦有機會遇到詐騙事情。

貪狼化忌在官祿宮，要嘗試放棄安逸及享樂，以換來工作上的突破。

每個人的命盤都是不同的，單是格局就有一百四十四種，還要看四化、廟旺平陷、細星相互影響等等，集合眾多數據才能精準計算，因此，如果想得知流年的運程，就要找專業師傅助你趨吉避凶了！