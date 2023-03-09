娛圈單打︱火辣Body殺死人　性感女神索到暈

女神陳靜（DaDa）早前激罕亮相TVB台慶頒獎禮令人眼前一亮，近日更頻頻在社交網大派福利。日前女神又分享一條跑步片，穿上低胸小背心大晒驕人豪乳，跑步時更露出「彈彈波」，震撼網民眼球！

不過，最令網民鼻血狂噴的福利圖，肯定是早前到布吉度假，穿上極其性感的黑色比堅尼，34E「人間胸器」奪罩而出，超高衩泳褲仔令神秘三角若隱若現，激起麻甩仔無限遐想！與她同行的閨密鄧洢玲形容現場睇視覺更加震撼，相信一眾男網民都恨不得即刻飛去布吉，與女神瘋狂玩遊戲。

眾所周知，DaDa 2008年以𡃁模身份出道，拍攝飲品廣告開始為人熟悉，憑着高挑火辣身材和甜美樣子迅速走紅，推出的寫真集大受歡迎，與另一女神周秀娜的成名路有點相似。

她初時與一般紙上明星無異，漂亮有餘，實力成疑，惟2012年參與的一套港產片，卻令觀眾對她大大改觀。片中飾演的「爆炸糖」集天真與誘惑於一身，也令人驚覺爆炸糖原來有「另類用途」，不僅票房大賣，DaDa更榮獲香港電影金像獎最佳女配角。可惜不堪壓力，翌年一度宣布退出娛樂圈，直到兩個月後又宣布重返，少女心事，一時一樣，外界自然難懂。

這些年DaDa雖然Keep住有戲拍，但代表作乏善可陳，偏偏財力驚人，去年被指斥資逾2,000萬元買入大角咀新盤特色戶，更自爆在香港和海外都擁有物業。美女多金，自是引起口痕友傳她「被包養」的閒言閒語。其實女神乃醒目女，19歲已同家姐夾錢買第一層樓，樓換樓獲利不斷啫，哈哈。