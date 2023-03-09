東方日報C1：方力申女友3年遭性侵17次　洗腦淪幫兇

方力申女友葉萱控告韓國「攝理教」教主鄭明析性侵，葉萱的前度「A先生」前日出庭作供，表示是他叫葉萱跟鄭明析「最後告別」時錄音，將性侵過程曝光，葉萱更曾被性侵17次！事件另一受害者澳洲女子在紀錄片亦大爆被性侵的過程，當時葉萱亦在場，更因被洗腦而向她說：「不要緊！」此事至今仍令葉萱痛苦不已。

藝人方力申的女友葉萱（Maple Yip、韓名：鄭秀晶）在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》透露被現年77歲的韓國「攝理教」教主鄭明析性侵，正控告對方。案件前日第4度在韓國開庭，並且出現一位新證人，Maple前男友「A先生」出庭作供。

現年27歲的「A先生」指Maple曾坦承遭鄭明析性侵，當時她已被宗教洗腦，所以思想非常混亂，不知道鄭明析是涉強姦抑或是救世主，之後她要跟鄭明析作最後告別，由於不知道會發生甚麼事，所以「A先生」建議她將對話錄音，並指Maple當時因接種疫苗後發燒，惟對方未有就此罷手。「A先生」指Maple記錄了雙方發生性行為的對話，錄音檔長約1小時37分，並複製傳給他，他將錄音交到警方手上。「A先生」表示以他所知，Maple疑遭鄭明析性侵4次，而每次完事後，對方都會告訴Maple：「你現在得救了！」有指Maple由2018年至2021年間，被性侵次數達17次。

探監揮舞地拖

鄭明析被控在韓國忠清南道錦山郡的培訓中心涉強行猥褻或強姦28歲香港女子「A小姐」合共17次；他亦被控自2018年7月起，5個月內涉5次性侵30歲的澳洲女子「B小姐」，兩名受害人估計於3月底接受盤問。鄭明析於2022年10月4日因涉嫌強姦及性騷擾被捕，拘留期將於4月28日屆滿。法官明言除非有特別情況發生，否則會加快審訊程序，下次開庭日期為3月21日。屆時Maple會飛到當地出庭，而方力申亦會爭取陪同前往。

鄭明析於2009年已因性侵罪行被判入獄10年，期間繼續要求女信徒寄比堅尼照及長腿照供他欣賞，並把喜歡的女信徒叫到監獄中會面。Maple在紀錄片中透露，自己及其他女信徒當時得悉教主要求會面後感高興，鄭明析更特別託教友在監獄附近租借單位，Maple亦去過兩、三次。單位的小露台能夠遠眺監獄，鄭明析每日下午1時都會出來運動，Maple或其他女信徒就會在露台揮舞地拖，鄭明析看到就會知道女信徒前來看望。

紀錄片中亦提到，Maple因天生一副好歌喉，被安排在大型表演中演唱，但有時表演時間過長令她疲倦不堪，她要求不再唱歌後，教會再安排她擔任新聞主播，並以韓文名「鄭秀晶」在幕前亮相，該名字亦是由教主為她而起。身在教會的10年中，Maple同時當過模特兒，從事過傳教工作，更曾擔任牧師。

Maple在紀錄片中受訪，同樣遭受侵犯的澳洲女子「B小姐」亦有剖白，她指當時獲安排見鄭明析時大感高興，因為需要Maple做韓語翻譯，所以一同前往會面，鄭明析第一次見她已摸其大腿及性器官，當時她曾以眼神求助，但Maple指「沒關係，不要緊。」Maple指當時已被洗腦，所以真的不覺得有問題，而B小姐亦同樣覺得沒問題，之後才後悔不已。

Maple直言至今想起此事仍然非常痛苦，覺得當時已被徹底洗腦。記錄片中，葉爸爸亦有出鏡，因Maple在韓國爆出被性侵事件後，不斷備受攻擊，葉爸爸指無論發生甚麼事，都會支持女兒，還指囡囡是他的全部，十分疼錫她。

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