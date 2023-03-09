杜如風主持旅遊節目報捷　送潮物答謝支持

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen）主持J2台旅遊節目《解風東京》，首集播出即傳來喜訊，收視高開，Helen受訪時指收到製作組傳來此喜訊，不但比之前的《冲遊泰國》高，更成為J2去年6月再出世後最高收視節目！Helen笑言：「聽到收視好，我梗係開心，希望大家嚟緊繼續支持。不過最開心第一集播出之後，有好多網民Message話好掛住我，又話啲回憶返晒嚟，真係好多謝大家鍾意呢個節目。」問到如何回饋粉絲，Helen即一貫豪邁作風：「搵啲好嘢出嚟開心share啦，嚟緊我會喺社交平台開Live同大家傾吓偈，到時會送吓潮物咁，大家密切留意。」

昨晚（8日）一集，Helen帶大家到日本鬼子母神堂外面逛限定市集，Helen對多款「手作仔」愛不釋手，當她看到攤檔展示的木製餐具時，突然哈利波特上身，拎起匙羹唸咒：「放棄武器走」，爆笑非常！最後Helen於市集花了2,500日圓（約155港元）購買由人手刻上「如風」兩字的印章。Helen另外還到訪了豐島區一間無店員看舖的自助古著店，試用自助付款系統買衫；再到墨田區一間專用陶壺炭烤的番薯店，即買即食當造的茨城「譽印」番薯及島根「森之絹」番薯驅寒，期間不忘大搞爛Gag：「冷手執個熱番薯」。