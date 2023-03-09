信和置業榮獲MSCI環境、社會及管治指數「AA」評級達行業領導級別

【營業資訊】信和集團欣然宣布，信和置業有限公司（「信和置業」）在可持續發展方面的努力，榮獲多項國際專業機構頒發的認同，標誌著公司在環境、社會及管治（ESG）的重要里程碑。信和置業在MSCI環境、社會及管治指數中獲上調評級至「AA」級，並首度入選標準普爾2023年《可持續發展年鑑》，以及獲Sustainalytics評級為「亞太區域ESG最高評級企業」，這些殊榮正好印證公司致力推動房地產行業ESG 的理念。

信和集團副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光先生表示︰「我們相信企業對建構可持續發展的未來擔當着重要角色，並致力為所有持份者創造價值。我們在環境管理和社會責任方面的持續努力，很榮幸能獲得國際機構的肯定，並將推動我們做得更多、更好，以達至全球領先企業的可持續發展最佳實踐。我衷心感謝一眾抱持同樣信念的合作夥伴和熱心投入的同事，在可持續發展的旅程與我們攜手同行。」

MSCI環境、社會及管治指數是根據企業在管理與財務相關的 ESG 風險和機遇方面的能力作出評估，並比較企業與同儕之間的表現，而獲評為「AA」級的企業被視為「在管理重大ESG風險和機會方面是所屬產業的領導者」。根據最新公布的MSCI ESG評級報告，信和置業的評級獲上調至「AA」級，反映評分較去年顯著提升，其業內領導地位得到認可。

作為全球主要金融解決方案供應商，標普全球發布了2023年《可持續發展年鑑》。此年鑑每年以企業永續評鑑方法（CSA），表揚在行業內具可持續發展實踐卓越表現的企業。信和置業獲標準普爾納入《可持續發展年鑑》，意指在房地產發展行業中得分最高的15%企業之一。2023年年鑑針對全球61個行業、約7,800間企業進行績效評估，當中僅712間表現最佳的企業能夠入選，包括13間公司位於香港。