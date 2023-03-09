NewJeans代言牛仔褲　發放型牛魅力！

要說韓國近日最火紅的新人女子團體，應該非「NewJeans」莫屬了吧？這隊5人組合出道才僅僅半年多，已擄獲廣大Z世代粉絲的心，更成為時尚界的寵兒。繼成員們先後成為多個時尚品牌的代言人，近日又被Levi's看中，邀請擔任全球品牌大使。最厲害的是，這個跨越2023年春夏到秋冬的年度合作，會舉辦連串品牌宣傳活動，意味着這隊怪物新人將會參與更多音樂表演並展現多角度原創面貌，想看NewJeans穿新牛仔褲的粉絲，不妨拭目以待！

牛仔造型引熱搜

NewJeans一向以復古Y2K風格的穿搭聞名，擅長融合懷舊色彩與現代感，打造別具一格的形象，深受新世代年輕人喜愛。今次與Levi's的合作是一次復古與創新的碰撞，事關各成員所穿的Levi's® 經典原創501牛仔褲，雖已面世150年，但在潮流更迭下仍穩踞時尚的中心之位，影響着不同世代潮人品味。搭配其他新季度單品，如新版型501® '81牛仔褲、 Logo Tee、牛仔襯衫和牛仔褸後，不但贏得各界讚賞，更迅即引起網上熱搜。自問是牛迷的粉絲，千萬別錯過入這股Denim熱潮的機會，快入手同款單品吧！

同場加映：全新INDIGO色調登場

除Levi's外，日本匠人品牌45R近日也帶來全新第34隻藍染色系－影色納戸（KAGEIRO NANDO）的單品。新色調在日文中解作影子顏色，顏色介乎於墨水色和Indigo之間的灰色，十分耐看。據悉影色納戸的誕生來自製作團隊對顏色的執着，認為除了藍白色外，INDIGO應有更多不同色調，於是把這種深沉、陰暗的靛藍注入新系列中，為牛仔服愛好者帶來多一個造型配搭選擇。