《第95屆奧斯卡金像獎》將於香港時間下周一舉行,憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)成為首個亞裔提名影后的楊紫瓊,周二(7日)於社交網站分享一篇批評奧斯卡不夠種族多元的雜誌文章,標題是《我們已經有二十載沒有非白人的影后》,撰寫文章的印度女星Radhika Seth認為贏奧斯卡很少是完全基於演技,投票者只會投與自己樣子相似的人,質疑憑《TÁR》入圍的澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett)是否有需要第3次奪獎。

問題是奧斯卡賽例表明入圍者不得以任何策略提及對手的名字或稱呼,楊紫瓊間接提及姬蒂也涉嫌違規,雖然她其後刪除分享,但剛巧還有數小時奧斯卡投票才完結,未知會否影響她的得獎機會!