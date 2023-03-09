海中黑鑽　為菜式錦上添花

閃亮鮮香的魚子醬，一向是高級餐桌的食材之選，其實除了配多士、餅乾、香檳或伏特加，還有不同的享用方式，在菜式上加點魚子醬，可添鮮提香，近日除意式美饌，就連下午茶都以魚子醬作配搭，令菜式錦上添花。

高級意饌

意大利除有矜貴的白松露，還有其他珍貴食材。尖沙咀馬哥孛羅香港酒店意大利餐廳Cucina選用意大利北部的魚子醬入饌，由即日至4月12日推出多道魚子醬菜式，經典的魚子醬、布利尼小圓餅及配料作頭盤，鬆軟的小圓餅和自選配料，加魚子醬品嘗，鮮香開胃。北海道生帶子薄片加配料砌成花花造型，再以西伯利亞魚子醬點綴，滿滿春日氣息。煙三文魚長通粉配伏特加忌廉汁，加入魚子醬品嘗，令酒香更加突出。其他還有雜錦海鮮意大利飯配魚子醬及焗智利鱸魚伴白鱘魚子醬，每一口都有驚喜。

升級下午茶

魚子醬除配伏特加，和氣酒酒也是極夾。香港數碼港艾美酒店Southside Bistro和氣酒酒品牌Chandon及法國著名美食品牌 Plantin Kaviari合作，於即日至5月31日推出黑鑽‧氣泡時光下午茶，部分鹹點以魚子醬入饌，當中包括鱈場蟹肉配魚子醬、壓縮魚子薄片配牛奶軟芝士及燕麥餅乾;、自家煙熏三文魚迷你鬆餅配魚子醬和帶子他他配花椰菜蓉及三文魚子醬，嘗過鹹鮮菜式，甜品有黑芝麻蜂蜜海綿蛋糕、玫瑰荔枝士啤梨慕絲蛋、茉莉芝士香梨慕絲蛋糕和綠茶血橙杧果千層蛋糕等，加指定價錢可升級享用橙味氣酒酒2杯。每位客人可獲魚子醬品牌官網9折優惠券，買返屋企繼續歎。