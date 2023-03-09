【打卡之旅】日本朝聖　新海誠《鈴芽之旅》7景點　

在日本的票房已突破140億日圓，新海誠最新動畫電影《鈴芽之旅》，不但秉承導演前作的「災難」主題，也繼續他愛把日本勝景「昇華」搬上大銀幕的風格。

今次嘗試把《鈴芽之旅》出現過的經典場景，整理出一條新朝聖路線，給影迷去日本「打卡」打到飽：

豐後森機關庫

電影中最重要場景，山中廢墟「門」的所在地，也就是鈴芽無意中拔出要石的地方，該場景相信是取景自日本九州大分的「豐後森機關庫」，它是九州唯一現存的扇形蒸汽火車車庫，它被廢棄後已在2012年被日本指定為國家註冊有形文化遺產，並且現已改建成公園並設有「機關庫博物館」。

橙四國渡船

在電影中鈴芽為追「貓」大臣，而跑上前往八幡濱的渡輪，隨即展開她離家出走之旅！該船身有寫上「蜜桔四国」的標誌，相信是參考自連接九洲與四國的「橙四國」渡輪，船身外觀九成相似，往朝聖一定要試搭。

八幡濱港渡輪碼頭

鈴芽乘船抵達的地方，便是八幡濱港渡輪碼頭，電影中碼頭跟現實中碼頭也是十足相似，大家一定要拿定「三腳櫈仔」擺好叉腰姿勢打卡。

八幡濱站、伊予大洲站

電影中鈴芽帶着「三腳櫈仔」草太，一起乘搭前往松山的電車，那個車站就是取景自現實中的八幡濱電車站；後來鈴芽追蹤社交平台，找到「貓」大臣下車的車站，在現實中那個就是伊予大洲站，連電車顏色也一樣。

鷲羽山Highland樂園

在故事中曾出現過的遊樂場廢墟，相信是參考自位於岡山的鷲羽山Highland樂園；不過現實中樂園其實仍在營運中，而且可免費入場，大家可買票試坐戲中驚險的摩天輪，也可觀賞完鈴芽看到的夜景才離開。

御茶水車站聖橋

當鈴芽一路追尋「貓」大臣到東京，並從橋上一躍跳上巨大「蚯蚓」的地方，正是東京御茶水車站的聖橋，人站上橋，便可看到戲中出現的電車隧道，但怎麼興奮也好，切勿衝動學鈴芽跳下去啊。