科技盛事復常　智強手機速報

進入後疫情時間，過去數年被取消或規模縮水的大型科技展覽，今年也全面「復常」，剛於西班牙閉幕的流動通訊世界大會（Mobile World Congress簡稱MWC）便是其中之一。今年單是中國展商便超過150間，Honor、OnePlus等都展出矚目新品，以下就同大家一拳公開！

屏幕第一

HONOR展出旗艦機Magic5 Pro，配備6.81吋LTPO四曲線屏幕，峰值亮度高達1,800nits，並搭載獨立顯示晶片，支持HDR10+及IMAX Enhanced等HDR認證，加上2,160Hz高頻PWM調光技術，在最新DXOMARK屏幕測試排名第一。頂級規格還包括5,000萬像素三鏡頭、S8 Gen2處理器、對應66W有線快充的5,100mAh電池等。同場仲有摺芒機Magic Vs國際版，僅有12.9mm的機身內藏6.45吋外屏及7.9吋內屏，並擁有5,400萬像素三鏡頭及S8 Gen1處理器。

電競散熱

OnePlus 11 Concept靈感來自電競電腦，半透明機背透現全球首發的Active CryoFlux液冷散熱系統，運作時管道發出藍光，搶眼非常！此散熱系統由僅有0.2cm²的微型泵推動，冷卻液體在機內循環，重度遊戲下有助降溫3-4°C，幀率提升4幀以上；充電時也能降溫1.6°C，令充電時間減少30至45秒。

自行修理

Nokia帶來C22、C32及G22三部新機，俱定位為4G入門手機，前兩者搭載6.5吋HD+屏幕及5,000mAh電池，C22賣點是三天續航，C32則擁有支援星空拍攝的5,000萬像素主鏡。至於G22則內置6.52吋HD+屏幕、5,000萬像素三鏡頭及5,050mAh電池，但最特別是與維修平台 iFixit合作，提供維修指南、工具及零件，讓用戶自行修理手機。

實用捲屏

捲屏技術發展漸入佳景，Motorola就展出概念機Rizr Rollable，其pOLED屏幕由BOE生產，正常狀態下屏幕為5吋，長寬比15:9；雙按右側按鍵捲屏便會延伸至6.5吋，長寬比也變成22:9，系統介面也會跟隨伸延。另外捲屏未伸出時在機背也有作用，例如可用於自拍取景，或顯示天氣、時間及通知等資訊。

極速快充

Realme GT3特色在於240W SuperVOOC快充技術，透過三顆100W充電晶片達到98.5%的充電效率，只要使用專用12A充電線，把4,600mAh電池充至20%只要80秒，充滿也只需9分30秒左右。而為了解決快充帶來的額外熱量，它還設有大面積Vapor Chambor液冷系統幫助散熱。其他硬件包括6.74吋144Hz電競級屏幕、S8 Gen1處理器等等。

其他Gadgets一覽

輕薄亮光

TCL NXTPAPER 11採用了自家NXTPAPER 2.0技術，亮度較上代提升150%至500nits，獲得TÜV防藍光認證，更支援色溫自動調節，減少對用戶眼睛的傷害。另一賣點是僅厚6.9mm、重462g，如此輕薄卻藏有11吋2K屏幕、8,000mAh電池、四喇叭及雙麥克風。

雙用模式

Lenovo IdeaPad Duet 3i針對入門及學生市場，其11.5吋屏幕有著2,000 x 1,200解像度、400nits亮度及DCI-P3 100%色域，配合手寫筆及分離式鍵盤，既能當作平板，也能變成筆電模式。它內建Intel於年初發表的N200處理器，時脈達3.7GHz，節能表現下續航力達8.5小時。

裸眼立體

nubia Pad 3D內置Leia 3D光場顯示技術及AI運算引擎，透過人臉追蹤讓用戶毋須佩戴眼鏡，也能從任何角度看到3D內容。另外它的800萬像素前置及1,600萬像素鏡頭均能拍攝3D相片或影片，而廠方亦準備了大量3D影片及遊戲供平板使用。屏幕則有12.4吋2.5K解像度，美中不足是S888處理器頗為老舊。

闊屏靚聲

TQSKY T1是一款XR智能眼鏡，重79g跟一般眼鏡相若，戴上後可呈現150吋的闊比例HD畫面，並具有1ms反應時間、1,800nits亮度、43˚可視範圍及3,500ppi像素密度。兩邊耳臂置入全音域喇叭，每邊功率0.8W，且擁有100dB靈敏度。眼鏡同時具有TÜV防藍光認證，並提供多色鏡片及太陽眼鏡供替換。

隔空操控

小米無線AR眼鏡探索版基於XR2 Gen 1平台打造，將MicroLED微型屏幕隱藏於鏡架之中，最高亮度1,200nits，解像度達到58 PPD，由於人眼分辨極限只有60PPD，所以肉眼難以察覺顆粒存在。另外鏡片可因應環境光線而變色，因而具有遮光與透明兩個模式。它也是少數支援隔空手勢操控的智能眼鏡，可經手指調整畫面、輸入文字或開啟程式。

減磅設計

智能眼鏡向來笨重，OPPO Air Glass 2一改此問題，採用自家研發、全球首款樹脂衍射波導透鏡，令機身減磅至38g，長時間佩載也不構成負擔。它可加裝鏡片達到矯正視力效果，也能當作太陽眼鏡使用。內置微型光機提供雙目顯示，主要功能包括撥打電話、即時翻譯、導航指示，甚至可為聽障人士將語音轉換成文字。