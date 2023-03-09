莊思明拿督父親設靈　楊明現身致祭

藝人莊鍶敏拿督父親莊寶早前因病逝世，享年83歲，家人今日（9日）為其於世界殯儀館設靈，靈堂以簡單布置為主，橫匾寫有福壽全歸，靈堂中央擺有莊媽媽與4名子女以及莊思明男友楊明的花牌，莊寶生前好友及大批圈中人包括：英皇集團主席楊受成與太太陸小曼、楊其龍、楊政龍、樂易玲、藝人方中信、李彩華、盧敏儀、張慧儀、張達明、王浩信、姚子羚、吳若希、薛家燕與三位子女、陳法蓉、歐陽震華、方力申、苗僑偉與戚美珍、林盛斌、黃建東、胡杏兒及導演劉偉強等均有送上花牌致意。

莊鍶敏4姊弟約下午3時已到場打點以及向靈堂工作人員了解情況，由於花牌數目眾多，部分需要放於靈堂外，莊媽媽與4名子女及楊明等均有到門外查看花牌，而有份協助喪禮的好友劉晨芝亦有陪同左右。

靈堂內有屏幕播放莊寶生前與家人的生活照，莊鍶敏與妹妹莊思明換上孝服一同接受訪問，二人表現激動，不時感觸落淚。二人表示父親走安詳，離世時家人全在身旁陪伴，指父親遺願是希望家人能好好生活下去，喪禮是尊重老人家意願以道教形式進行，媽媽現時心情已平復很多：「今日最重要好好送爸爸，呢段時間會多啲陪媽咪，同埋仲有嘢要處理。（有冇說話想同爸爸講？）希望佢唔好太擔心我哋，喺另一個世界過得好好。」二人表示後日（11日）會陪同將爸爸遺體移送回馬來西亞並於當地再舉辦喪禮，稍後以土葬形式安葬於爺爺嫲嫲旁，表示是父親心願。

談到男友楊明也在社交平台發文悼念，莊思明表示男友也很傷心：「因為爸爸很錫佢，當佢係仔一樣看待。（係咪會將婚禮延期？）今年內一定唔會，處理好爸爸嘅事情先。」她們指爸爸一直有個心願，希望以自己名義在福建建學校，她們表示會替爸爸完成心願，今日也有不少親友特意從福建來港送別爸爸。