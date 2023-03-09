【營事檔案】雞柳酸菜炒粉絲　調和胃口

酸菜是一種十分常見的調味料，不但可以作為餃子餡料，更可以燉肉或最易處理的炒。這個食譜中運用了酸菜作為主要的調味，配上十分吸汁的粉絲，令人十分開胃！在胃口不佳的時候，除了鹽及胡椒粉等簡單調味外，利用不同的醃菜也是一個十分方便而又美味的方法。

雞肉含鋅保免疫力

雞肉當中含有鋅，它能協助製造細胞、生長賀爾蒙、幫助傷口復原等。常見在維他命C補充劑中，都會加入鋅質，以加強維持免疫系統正常的作用。如缺乏鋅質，的確會減低免疫能力，嚴重的甚至會降低味覺敏銳度。鋅質普及在海產如蠔、肉類、奶類及其奶類產品等，如素食人士則可從果仁類中攝取鋅質。

酸菜助消化調味即可

酸菜味道鹹、酸、甜，口感爽脆嫩，不但可加添食物風味，更可幫助消化及促進身體吸收鐵質。酸菜是由白菜以及乳酸桿菌發酵而成的醃菜，和辛奇一樣，可促進消化。然而，所有醃製食物當中的鈉含量都十分驚人，所以不宜大量進食，也不可能取代新鮮蔬菜以補充膳食纖維。若鹽分及鈉質攝取過量，會增加患上高血壓以及影響腎臟健康。

【雞柳酸菜炒粉絲】

材料：

酸菜 50克

椰菜 1/4個

韓式粉絲 80克

雞柳 2條

調味料：

豉油 2茶匙

料酒 1茶匙

糖 1茶匙

水 100毫升

做法：

1.酸菜及椰菜切細絲，酸菜用水沖走鹹味後盛起，備用。

2.雞柳切絲，加入料酒醃5分鐘。

3.粉絲用溫水泡軟，然後剪短。

4.鍋中加入雞柳炒香後，再加入酸菜及椰菜翻炒。

5.加入豉油及糖炒勻後，最後加入粉絲及水至粉絲熟透變軟，完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。