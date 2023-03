曾風靡全球,90年代最強男團Backstreet Boys(BSB)不經不覺已成軍30年了,昔日的大男孩轉眼間變成大叔,雖則如此,但他們魅力依然,今年2月中已在台灣舉行《DNA世界巡迴演唱會》,五位成員使出渾身解數,又唱又跳近30首暢銷經典作品,而3月中他們將會來到香港亞洲博覽館舉行演唱會,相信屆時又會再掀起熱潮。

Backstreet Boys自出道以來都有不少的經典歌曲,如《I Want It That Way》、《We've Got It Goin' On》、《Everybody》等,而專輯《Millennium》在全球共賣出3400萬張,成為一年內銷售速度最快的專輯,主打舞曲《Larger than Life》MV製作預算更高達210萬美元,成為史上最貴的MV之一,現就同大家一齊回顧BSB的經典歌曲!