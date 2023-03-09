隱形戰隊︱劉穎鏇出水芙蓉　劉穎鏇一件頭泳衣迎戰

無綫劇集《隱形戰隊》播映以來成熱話，劇中演員的身材更是被談論的話題之一，為了符合CTRU反恐特勤隊身份，陳山聰及林子善在拍劇前的半年，已努力操肌及控制飲食，經過連月來的地獄式鍛煉，陳山聰因練出「頸肌」，故穿起軍裝時感覺身形十分大隻，連他也自嘲望落似足「猩猩王」，更被同劇演員取笑「撐爆車廂」。至於林子善的強勁「老鼠仔」，常有「破衫而出」的效果，故同樣惹來關注，而他和陳山聰分享爆肌之道時，笑指由於要瘋狂隊雞胸，曾一度陷入樽頸位，更要想盡辦法將雞胸改頭換面，以增加食欲，陳山聰說：「到最後要將啲雞胸打成汁嚟飲，可能加啲粟米或者番薯咁。」

至於劉佩玥（Moon）及劉穎鏇（Tiffany）的身材同樣成焦點，Tiffany操出女性10%極限體脂，蜜桃臀及馬甲線超吸睛，而在明晚（10日）播出的一集，更以水着上陣震撼登場。以出水芙蓉姿態出場的她，性感和飄逸共冶一爐，就算背影亦相當吸睛，加上表情可愛嬌俏，更提高魅力指數。至於肩負「誘惑擔當」的Moon，則以斜肩設計的一件頭泳衣對戰，狂晒修長美腿！Tiffany說拍攝當日早上「唔敢食嘢」：「我練咗啲腹肌都好想出到，但嗰排開工都開得密，冇特別抽到時間再操好啲，所以只能朝早唔食嘢淨係飲齋啡去keep。其實我哋拍嗰個泳池因為畀個屋苑遮住咗啲太陽，所以我記得拍嗰日係超級凍，我每次落水都好似入咗冰水咁。最慘係我又怕凍啦，嗰日落到水當然超凍，但唔落水企喺度其實都係凍。」

Moon則說當日除了冇陽光，仲要好大風，而她最擔心的是Tiffany：「我哋喺鏡頭前可能好靚，但暗椏底係起晒雞皮，所以我哋互相幫大家取暖，例如佢落咗水或者上水，我就會好緊張畀條毛巾佢，或者問佢凍唔凍、要唔要飲熱水。都好彩有佢陪我，都拍得幾開心嘅，因為拍攝場地好多人，又好好玩。」Moon笑指自己所穿的一件頭泳衣亦相當蝦人着，故此拍攝當日亦有刻意減少食量。