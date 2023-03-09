魏浚笙無懼氣溫驟降　孖低胸Hillary出海開工

新一代男神魏浚笙（Jeffrey）推出首支派台歌《第一個迷》並大獲好評，被看好是樂壇超強生力軍的他更是品牌寵兒，近日獲邀接拍高級護膚品廣告，拍攝當日要出海、於豪華遊艇中拍攝，本來當日天氣不錯，陽光普照，但期間突然氣溫驟降，加上海面不時刮起風浪，初時工作人員擔心只穿白恤衫上陣的Jeffrey會冷倒，但他反而愈拍愈投入。

Jeffrey接受訪問時，十分興奮的說：「我係第一次上巨型遊艇拍廣告，感覺好奇妙，一來當日天氣好好，天空又好靚，喺度拍廣告勁chill勁開心！最開心係同呢個品牌合作，大家要嘅嘢都好一致，成件事好正！」

身為廣告主角的Jeffrey不單耍帥盡顯魅力，更腦筋急轉彎，使盡法寶自創有趣橋段，不單把產品當成積木般疊高，期間他出招玩飛身，就是一躍跳上船邊：「當日我記得拍攝嘅時候，為咗出嚟效果再好啲，我有擒上船邊俾攝影師影相同拍片，我知道嚇親客戶同工作人員，但我認為自己屬於海洋，每次見到海都會好開心。之前拍嘢試過玩快艇，見到大海就會好興奮！以前亦試過潛水，原來潛到落海底嗰種無重狀態係咁正。」

另外，Jeffrey雖然工作忙碌，但仍十分自律地收身及注重護膚，已習慣每星期做5日運動的他，無論休息或開工收夜，都會堅持操練，若有工作需要，更會一星期做足7日運動，現在更已學會忍口，Jeffrey說：「我算係比較懶護膚嘅男仔，通常只會拍下精華水搽吓cream，有時懶起上嚟，咩都唔搽就瞓覺，哈哈！我鍾意用呢個品牌嘅面霜，男仔用都唔覺得太heavy，基本上單搽cream，皮膚已經夠潤，有陣時要出去做嘢，我仲會帶 mini 版喺身。」

至於何時再出新歌，Jeffrey說：「第二首派台歌已經揀好咗 demo，但成個大方向同 creative要再同團隊開會傾，嚟緊會出三至四首派台歌，希望可以同到唔同嘅音樂人合作，但講到跳唱，暫時未必會嘗試，始終自己唔太叻。」