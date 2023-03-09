炎明熹拋錯書包自暴其短　堅拒放棄學業

聲夢人氣王炎明熹（Gigi）今日（9日）出席《博愛歡樂傳萬家》排練，她透露最近專心讀書，有近兩個月未有露面，身為中六生的她3月底便要考DSE，她坦言有點緊張：「3月3號係最後一日返學，都好唔捨得啲同學，感覺好似啱啱先升中二咁。（當日有冇喊？）我係想喊，但當日仲有工作，怕喊完眼腫，所以忍住。（你之後會唔會休學？）唔會，讀書好重要，淨係識唱歌而乜都唔識係唔可行，你要有知識同內涵，夾埋好多嘢先可以做到個好人。我幾享受學業同事業一齊做嘅時刻。（會喺內地定香港升大學？）未來係未知數。（鍾意邊度讀書？）我只喺香港讀過書，未喺其他地方讀過，所以順其自然。」

有傳鑑於《中年好聲音》反應好，故無綫有意大搞第二季而擱置《聲夢傳奇3》，她說：「呢樣我就唔知道，但相信會繼續有聲夢。」問到若停辦會否感可惜時，她拋錯書包將天下無不散之筵席講成天下有不散之筵席，經提醒後她自嘲：「我自暴其短。」問她有否觀看《中年好聲音》？她自言有捧場，更大爆姑丈是節目忠實粉絲，問到第二季會否鼓勵姑丈參加？她說：「佢第一季都想參加，但唔知點解冇參加。（你做佢提名人？）我不敢當。參唔參加佢自由嚟嘅。」她笑問身邊的姑丈是否有信心，姑丈秒回：「我有信心，但如果我得獎冇人照顧你。」Gigi即說：「好感動呢個故事。佢好有自信！」

另外，Gigi於本月底將會與一眾藝人參與澳門舉行的演唱會，她透露屆時會獨唱3首歌，對於有網民期待她跟黃宗澤合唱，她說：「我好想，我有聽佢唱歌同睇佢演嘅嘅劇《護花危情》，套劇令我印象好深刻。（要做演唱會，擔唔擔心溫唔切書？）溫書唔係一日半日，係持之以恒。」提到隊友姚焯菲，她表示很想念對方，若對方返港，就算自己忙溫書也定必抽空跟她見面。

同場的歌手曾比特（Mike）以夏威夷打扮現身，他笑言最近搜購很多類似服飾以迎合夏天，問他是否轉新形象？他說：「都幾適合我，嚟緊會出啲Chill嘅歌。（幾時轉髮型？）短時間內唔會，其實我已經剪短咗少少，個爆炸頭範圍細咗，我以前做過負離子拉直過頭髮，嚇親自己。」講到在節目中會與炎明熹對唱，他稱自從《聲生不息》後兩人不時合作，問到會否有機會跟對方推出合唱歌？他說：「同我話有機會，大家可以期待一下。」

《聲夢傳奇2》冠軍歌手任暟晴（Jasmine）今日亦有為節目綵排，見她比之前發福不少，她解釋說：「因為學業上有壓力，我想呢兩年讀好啲書，我有壓力就會食多咗嘢，因為冇其他減壓方法。（重咗幾多？）冇磅。（會為讀書而少啲幕前演出？）係少咗，我想專注讀書先，我今年中5，6月就考試。之前因為要兼顧學業同比賽兩邊壓力太大，時間分配得辛苦，依家好啲，呢兩個月都追番啲成績。」

提到有傳由於《中年好聲音》反應好，無綫有意大搞第二季而擱置《聲夢傳奇3》，Jasmine表示未有聽聞，但若停辦聲夢會感可惜：「做咗兩季，我覺得係愈來愈好睇，而且係一個畀年輕人追夢嘅節目，意義好大，可能搞完《中年好聲音》第二季再搞《聲夢傳奇3》呢！（覺唔覺聲夢第二季聲勢不及第一季？）比較唔到，參賽者、製作、比賽玩法都有分別，可能畀啲時間，可能第三季會好啲。」