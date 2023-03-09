Gin Lee轉會後即出快歌　為拍MV積極減磅

轉投英皇唱片的歌手Gin Lee（李幸倪）日前現身無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談轉會感受。Gin說在真空期思考去向，更一度考慮過不再做歌手：「其實最驚係做錯決定，唔知道自己嘅決定啱唔啱，有反問自己點樣繼續行，十字路口有好多選擇，有好多可能性，所以咩都有諗過，嗰個時期都幾迷失，心情複雜，一有壓力自己就會失眠，勁出現生蛇狀況。我第一次生蛇，好彩唔係太嚴重，初初感覺到背脊有撻嘢，立即睇皮膚科醫生，開藥控制住，嗰刻知道自己一定要停一停，要俾自己休息一段時間，所以返咗馬來西亞，順便見屋企人。」

Gin Lee說返馬來西亞後的生活可以用hea來形容：「其實好Hea，冇咩特別嘢做，放低歌手嘅身份，過啲平凡嘅日子，同屋企人旅行、傾吓計、煲劇同遊車河已經好開心。依家接埋屋企人嚟香港住，咁我就多啲時間照顧佢哋，唔係淨係我掛住佢哋，其實佢哋都好掛住我！佢哋喺香港好快就適應。因為馬來西亞好熱，佢哋好鍾意香港，可以行山，好享受海旁散步。」

至於轉會後首推的是快歌《Dum Dum》，Gin Lee說：「毫無懸念一定要搵首快歌，知道好多樂迷覺得我成日唱抒情歌，想話俾人知我除咗慢歌之外，仲有好多可能性。聽左成100首Demo，最終搵咗韓國嘅Demo，就出現咗《Dum Dum》呢首歌。今次嘅舞蹈係最難嘅一次，動作好快，好複雜，每日練四至五個鐘頭，練完一返到屋企，我諗除咗頭髮之外，身體每一個部分都好攰。有懷疑過自己得唔得，因為練完一小部分，個心跳得好快，初初仲有啲頭暈。因為喺馬來西亞休息時食得太多，拍MV要減磅，但係今次嘅舞蹈強度好高，要好大體能，所以要靠營養師配合，慢慢就可以斷食同生酮之下都有能量，所以最後成功我都好大滿足感。」