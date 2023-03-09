TWICE同門師妹ITZY襲港　逾千逼爆銅鑼灣

韓國人氣女團ITZY由成員禮志、Lia、留真、彩鈴及有娜組成，身為TWICE的同門師妹的ITZY人氣同樣強勁，首度來港星期六（11日）在亞博舉行巡迴演唱會的ITZY今日（9日）傍晚先到銅鑼灣出席品牌活動，吸引過千「Midzy」（官方粉絲名稱）到場應援，逼爆街頭，粉絲更企滿店舖對面的商場，可惜ITZY由秘密通道出入，一直在店內，未有露面與粉絲打招呼，粉絲只能遙遠地從櫥窗空隙「偷望」偶像。

ITZY五位成員皆以短裙亮相，齊齊騷美腿，拍照時大派心心。訪問環節由大會安排的司儀發問3條指定問題，司儀要求ITZY用3個詞語來表現香港，她們先後表示覺得香港有活力、好有型的城市、有趣地方、有美麗夜境、及充滿美食的地方，但後來發現誤會了問題，相當有誠意重新答一次問題，她們指感受到香港的熱情、活力、美食與期待看夜景等，有娜則覺得香港充滿色彩和有趣，更提及香港的Midzy（官方粉絲名稱），相當有粉絲心。

司儀第二條問題問到她們喜歡香港甚麼美食，講起美食ITZY特別雀躍，禮志期待吃蛋撻、Lia想吃香港出名的粥、留真聽聞叉燒很有名想試試、彩鈴和有娜分別想吃點心和雞蛋仔。至於，最想去的香港地方，ITZY先後表示希望坐渡海小輪、逛街行夜市食街、到主題樂園和看夜景。