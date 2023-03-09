孫慧雪親授A變C秘笈　全靠每日堅持飲一樣嘢

藝人孫慧雪(雪雪)上圍豐滿原來並非得天獨厚，自爆經過後天不斷努力才擁有，她分享心得：「當年讀大學，因為減肥令上圍變成A cup，搞到好難搵衫着，當時每日堅持飲一杯木瓜奶同豆漿，持之以恆，上圍才變番B，之後再搵專業團隊幫手，再變現時C cup。」早前她再度擔任美胸代言人，拍攝一輯散發仙氣的照片，於樹林和泳池取景，以Deep V晚裝上陣，展示犀利胸器。

2016年下嫁經營木材生意的圈外老公，翌年誕下一子Riley，今年初宣佈懷第二胎的她，正在待產中，不時在社交網分享懷孕心情，受腺肌症及腺肌瘤影響當二寶媽不容易，獲網民大讚勇敢，她又會分享自己凍齡和豐胸秘技，平日喜歡自製新鮮蔬果沙律作主餐，保持皮膚健康和彈性。她表示懷孕前已開始做產前胸部護理，促進乳腺發展，即使懷孕期，仍有繼續療程，希望有助胸部血液循環，為餵人奶作準備，「我今年40歲啦！想同大家講胸部保養對女人嚟講，真係好重要！只要未去到更年期，無論咩年紀都可以豐胸。」

雪雪稱佗第二胎，有感體能不及從前，可能因為要同時照顧兒子，令她身心俱疲，懷孕初期有嘔吐妊娠反應，老公也感覺到她佗第二胎辛苦，早前陪老婆出席電影首映禮及追星，令雪雪十分感動：「首映有好多記者朋友想同佢做訪問，多謝老公雖然有人群恐懼同社交障礙都陪我做訪問，叫佢隻手放喺我個肚度合照時，我摸到佢隻手凍晒，仲出手汗！」