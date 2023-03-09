永瀬永茉　H級童顏爆彈

但凡見到一啲出人意表、顛覆三觀嘅嘢，我哋都好興用個「爆」字嚟形容，而喺日本寫真界，成日爆出一啲好「爆」嘅女優，有啲係演出尺度激到爆，有啲同身材有關，好似今年24歲永瀬永茉，就有「爆彈胴體娘」嘅稱號。

成隻小動物

喺日本有唔少寫真女優都以童顏巨乳為賣點，好似篠崎愛、天木純、寺本莉緒、淺川梨奈、RAMU等等，而今日為大家介紹嘅永瀬永茉，同樣係呢類女優。先講吓永茉個樣，用「可愛」呢兩個字嚟形容就最貼切，所以被歸類為小動物系女優。據聞阿妹本身好鍾意小動物，唔知係咪平日接觸得多，所以喺氣質上受到感染呢？身材方面，永茉有啲肉地，但睇落又唔算好肥，事關心口對波有成40吋咁勁，係人都被呢對肉球吸引住，即使條腰粗咗啲都唔係乜嘢大問題！

下海益大家

永茉喺2020年推出首部寫真映像作品，佢話投身寫真女優行列，係因為見自己個胸生得夠大，應該會多人鍾意睇，所以諗住益吓大家喎！老實講，永茉嘅決定完全正確，事關佢下海以來，人氣持續上升，仲獲得「童顏巨乳超新星」之名。對於未來發展，永茉話自己出道以來，一直扮演可愛角色，所以好想轉吓形象，扮吓女教師或係人妻等成熟角色。另外，阿妹仲希望可以嘗試喺雪地上面拍水着寫真，咁又係，佢咁好肉地，的確唔使驚凍親，可以盡情賣弄性感！