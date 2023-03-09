高海寧彭慧中傾巢而出　孖陳星妤戰鬥格夜蒲

由高海寧、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）及林澄光（Michael）主持的無綫節目《吃貨橫掃曼谷》，在本周六（11日）播出最後一集，該集Michael率領高海寧、陳星妤大歎CP值超高、大約280港元的下午茶。期間Michael問到高海寧及陳星妤，覺得 Afternoon Tea應着重打卡還是味道，高海寧說：「我唔係鍾意打卡嘅人，享受食物質素多過樣貌。」陳星妤則說：「我一定揀打卡，我好鍾意玩 Social Media，影多啲靚相吸引人去睇，食物味道對我嚟講係其次，夠唔夠靚先係我去嘅原因！」

之後Michael帶眾人去唐人街一間逾130年歷史的老店食潮州菜，還品嘗鎮店之寶榴槤雪糕，食得滋味的Phoebe說：「好鍾意佢個質感，有啲似Gelato嘅感覺！」高海寧則說如加榴槤肉就仲正外，之後更去夜蒲，大晒白滑香肩戰鬥格上陣，Phoebe則晒招牌長腿，講到今次曼谷遊的感覺，茹素的高海寧說：「估唔到曼谷咁多素食，大家以為得海鮮同辣嘢，Michael介紹得好好。」Phoebe 說：「覺得好爽，有得食同埋做好多SPA，最緊要係唔使自己諗，幫我安排晒！」陳星妤則說：「打卡打到爆晒，估唔到曼谷打卡位咁靚。」