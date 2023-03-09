劉若英孖3大女神合體搞線上騷　蘇慧倫撐雨傘出場揭幕

劉若英、蘇慧倫、丁噹、白安四位女神世紀合體，在國際婦女節舉行了一場「好好」線上演唱會，被譽為「超強回憶殺」，超過100分鐘的線上騷，觀看瀏覽次數累積超過百萬人次，由於其高規格設計，網友直呼太有現場感的表演，迫不及待想看四位女神的實體演唱會。是次線上演唱會總動員近200人，而且是戶外舉行，要克服天氣與山區地形的限制，尤其在一個完全無訊號的地方舉行，十分難得。她們認為是解鎖線上演唱會的新體驗，演唱會依據她們的特質，以「水、石、光、樹」為主題，分別打造戀戀庭園、花火石、光之街、快樂天堂4個場景舞台，絕美景色，給人耳目一新。

由蘇慧倫撐着雨傘在庭園裏出場作揭幕，演唱重新編曲溫柔版本的《鴨子》、《被動》、《真面目》、《戀戀真言》等歌，她說：「感覺很久很久沒有見，不只面對面，像這樣的線上演唱會對我來講很特別也很新鮮，今天選了一個在大自然的環境，可以看到下着雨的天空、綠樹，雖然天氣灰灰的，但我的心是熱騰騰的，希望今天這些歌裏面的熱情溫暖和愛，都能夠傳遞給你們。」

丁噹穿著黑西裝登場，先與蘇慧倫合唱女女版的《在我生命中的每一天》，接着以《搭錯車》音樂劇的方式，詮釋《夜貓》、《花火》等歌，向來熱愛挑戰極限的她，在演唱《女子旁》時，她提及自己跟《台北女子圖鑑》劇中主角經歷相似，17歲出外打拼，從台下只有一位觀眾到踏上萬人演唱會，她說：「在我的字典裏沒有失敗二個字，要很勇敢去面對，送給每個女孩們。」

場景轉換到光之街，如夢似幻的投影下，白安唱着《不夠特別的我不要》、《剛好》、《沒有人寫歌給你過吧》，展現現代女子的各種樣貌，無論是不願輕易妥協、或是對愛無私奉獻的情感百態。接着再演唱多首經典歌曲，粉絲紛紛留言表示太陶醉了。最後壓軸出場的是劉若英，她問觀眾：「你們有想我嗎？會想我趕快開演唱會嗎？」歌迷留言「想！」，她除演唱自己的歌外，還精心選唱五月天的《頑固》和白安《媽媽》，她表示這些年聽到了很多好歌想要自己唱，即使唱了很多遍，依然還是有悸動的感覺，她說：「自己知道前面有個坑，但你為了要去想去的地方，你寧願一次一次摔倒，只為了到美好的地方，還是相信自己初衷的心。」在唱到《媽媽》時，更邀請原唱白安一起合唱，白安透露當初在寫這首歌時是為了安慰自己，覺得人生很難，很希望找到答案，但問題始終沒有獲得解答。身為媽媽的劉若英也表認同：「自己做了媽，你不明白的事，到現在還不明白，但都會跟小孩說人生很美好。」