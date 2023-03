近期捲土重來殺入娛壇的黃心穎家中排行第四,對上還有有三個家姐。其二家姐黃心妙2009年結婚,婚後專心照顧家庭做賢妻良母。不過,她亦不時透過社交平台分享美照。

日前,她上載了數張泳照,表示:「還有幾個月就轉4我知道40 is the new 20。心態是有擺正,但也想外型盡量的跟上,現在想把握好自己生活的節奏,一步一步的把計畫中的事情做好。今天想為自己的努力和堅持打打氣,也為所有的媽媽們女士們加油!不當誰的女神 當自己的女王吧。」雖然她已為人母親,但身材絕不輪蝕,依然保持得相當之好,令人羨慕。