姜濤無緣金像獎體形成焦點　神情凝重開工冇胃口

人氣王姜濤近日正忙拍攝廣告，未知是否未能入圍金像獎「最佳新演員」、演技被否定而失去信心，見他全程繃緊兼冇胃口，直至拍攝最後一刻才回復暖男狀態，重現笑容！曾身形暴脹的他經再三努力，成功收身，面形比上次出席活動時更見瘦削！

MIRROR成員姜濤、Edan、Jer與Anson Lo近年各自單飛戰影壇，原本備受看好的姜濤竟然未能憑《阿媽有咗第二個》入圍今屆香港電影金像獎「最佳新演員」，反而同片的Jer則入圍。雖然早前姜濤表示不介意，並讚Jer演技比他好，但心裏總有些戚戚然。

與工作人員擊掌

日前姜濤拍攝廣告，雖然日以繼夜開工攰到爆，但依然非常投入，希望交出水準。但未知是否太緊張，見他全程甚為繃緊，笑容欠奉，戲行有句說話「拍戲最怕遇上小朋友同動物」，今次姜濤接受挑戰，跟多位小朋友一齊拍戲，可想而知壓力非常大，他吃飯時「匆匆了事」，似沒甚胃口。

早前身形脹爆的他，靠摸黑做運動成功收身，上次出席公開活動時已消瘦不少。今次拍廣告，他明顯進一步減磅，面尖尖回復昔日靚樣。整過拍攝過程尚算順利，當導演嗌Cut機，姜濤立即鬆晒兼重現笑容，並與工作人員擊掌，氣氛融洽！

整個拍攝過程歷時約10小時，一眾「姜糖」（粉絲暱稱）亦企足10小時等偶像。姜濤離開時十分識做，頻頻向「姜糖」揮手，但由於人數太多不便停留，他行去坐車時被粉絲淹沒，相當誇張！身為人氣王的他排場十足，除有替身隨時候命外，還有兩位穿黑衫的外籍保安把守，拍攝場地更圍着黑布，保密工夫做到足。

Anson Lo喪食增磅

姜濤經常為減磅頭痛，相反Anson Lo則為增磅苦惱！日前他推出新歌《Money》，於MV中大跳勁舞，獲得不少正評。但有粉絲心痛偶像腰幼，叫他努力增磅。而Anson Lo非常聽話，近日於家中狂擦母親炮製的美味餸菜。難得囝囝回家食飯，盧媽媽當然煮到成枱餸菜，事後Anson Lo於社交網「晒幸福」。此外，他曾指母親喜歡煲老火湯給他喝，當中更有「鞭」湯給他補腎，令大家非常驚訝！原來盧媽媽是煲「扁」豆湯，Anson Lo一時讀錯，笑爆全場！

除了推出新歌外，Anson Lo繼電影《假冒女團》後再拍《釀魂》，該片今年中上映，宣傳海報亦曾掛在隧道口，十分搶眼。

Edan唔夠瞓堅持敷Mask

姜濤今年未能入圍金像獎「最佳新演員」，其隊友Edan則叫兩飛爭該獎。近日Edan忙到飛起，日前做到凌晨2時許才收工，於社交平台預告數小時後又要工作，雖然很疲累，但3時半回家仍有心情敷Mask，非常貪靚，至清晨7時開始化妝開工，雖然只睡2、3 小時，但依然精神奕奕。

Ian捱到病彈結他解悶

姜濤隊友Ian與Anson Kong早前忙拍ViuTV 新劇《冰上火花》，兩人經常捱通宵。日前Ian於社交平台留言：「經常在最凍的日子就會拍外景，然後通常拍完就會病一病。」明顯冷病。之後他於社交平台限時動態表示正為新歌的結他Dubbing：「病了才有時間做的事， 太耐無彈（ 結他） 手指痛。」養病都不忘玩音樂，認真勤力！