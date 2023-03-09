擊鼓打籮 「股」動淫心

有冇遇過一啲人成日諗埋邪嘢？明明講緊打鼓，總係諗起屁股個股，但原來呢類人有好多，仲變咗美國四仔嘅常用橋段，就好似今次介紹嘅成人作品，統統都係藉打鼓嚟出「股」惑，正到飛起！

鼓神上身

聽見打鼓，諗起打股，除咗因為兩個字同音，亦好可能受四仔劇情影響。好似呢套由DORCEL製作嘅四仔作品《Stars #9》，講述美股脫星Gianna Dior係一名星級鼓神，每場演出都一票難求，但估唔到呢位冷艷美人有種打股癖好，唔係畀人打，而係最愛打男伴籮柚，仲要愈打愈興奮呀！值得一提，影片仲搵嚟Clara Mia、Carollina Cherry等脫星，單係呢個陣容已經知道當中必有大量股惑鏡頭，千祈咪錯過！

結實似鼓

你會點樣形容嗰啲彈力十足嘅優質股？原來外國人會用鼓嚟比喻，唔信？只要睇過由21 Sextury Video出品嘅《Tight Like a Drum》，你就會明白。影片搵嚟Sasha Rose、Angelika Grays、Eveline Dellai等多位靚股脫星參演，故事發生喺一間音樂製作公司，而作為鼓壇名人嘅男波士，最愛同臀部結實嘅女人曳曳，咁啱公司嚟咗幾位俏秘書，個個都有個優質股，結果統統變咗鹹濕老闆嘅獵物！

一鼓成名

鍾意睇劇情類四仔嘅話，呢套由Wicked Pictures製作嘅《Vanity》，相信可以滿足到你，事關故事寫實得嚟又夠晒香艷。影片由Seth Gamble執導，演員陣容包括Blake Blossom、Maddy May、Charlotte Sins等多位天后級脫星，話說佢哋係一班鼓藝精湛嘅女郎，參與電視台真人騷節目，而為咗可成功上位，竟然出動色誘評審呢一招。究竟呢班靚女能否得逞？想知答案就要自己睇喇。