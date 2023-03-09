宋慧喬谷《黑暗榮耀2》　自爆為晒傷痕唔敢飲水

韓星宋慧喬於去年底上架的話題劇《黑暗榮耀》中，飾演校園暴力受害者，高中時期被林智妍拿電髮棒燙傷，長大後展開復仇大計，第2季將於今午（10日）一次過上架，結局令全球劇迷非常期待，平台亦加強網絡，可供5,000萬人同時登入收看。

喬妹聯同編劇金恩淑、同劇演員金赫拉、鄭星一、車珠英及金建宇舉行座談會造勢，男主角李到晛及林智妍未有現身。被問到第2季最深刻的印象，喬妹選擇預告中向林智妍大喊：「不要那樣笑！」的片段，自言跟對方的默契有百分之120，彼此演技產生的化學效應很好，所以那個情緒才會爆發出來。她又透露上季中展示全身被電棒燙傷的疤痕，合共花了4至5小時上妝，皮膚因此出現敏感症狀，又為了該幕戲努力減磅，拍攝前3天僅吃香蕉，拍攝前1天連水也不敢喝，感覺辛苦得要死。

喬妹指拍攝過程感到困難又辛苦，每場戲也會苦惱「這樣演對不對？」沒料到播出後大受歡迎，令她非常感恩。她又謂：「我一開始跟觀眾的心情一樣，希望第2季早日上架，但時間久了，反而擔心會不會被遺忘。」對於親友追問她結局的劇透，她一律回覆說：「3月10日就知道！」編劇金恩淑笑稱在第2季上架前，每天也觀看其他電視劇，擔心有比《黑》更有趣的劇集出現。她還趁機向現實中跟林智妍劇中角色同名的女生致歉，因為大家都很憎恨該角色。