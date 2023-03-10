【是日通勝】

農曆二月十九

癸卯年 乙卯月 丁卯日

吉時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、立約、會友

忌：動土、理髮、穿井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、19、37

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

金牛座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

雙子座：幸福靠自己爭取，可嘗試向暗戀對象表白。

巨蟹座：獲好運氣加持，利求學求職，應加倍努力！

獅子座：久坐無益，抽空做點運動，有利身心健康。

處女座：財運強，只要做足功課，投資可進取一點。

天秤座：謀事遇上阻力，遇到問題一定要問個明白。

天蠍座：感情運欠佳，不糾正生活惡習，難扭轉頽勢。

人馬座：保持樂觀，多展露笑容，愛情運將直線上升。

山羊座：沒必要與別人作比較，何苦要自尋煩惱呢？

水瓶座：整體運勢算不錯，不斤斤計較，心情更好。

雙魚座：事業發展無風無浪，可惜收入未見大躍進。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）狗 遇貴人

（跌）雞 煩惱多

鼠：投機心太重，容易出現因小失大情況。

牛：心煩意亂易惹禍，宜找個地方靜一靜。

虎：處事作風夠淡定，可望贏得別人信任。

兔：得到身邊人提點，面對困境更具信心。

龍：小人來犯，事業遇阻力，需冷靜應對。

蛇：人緣不錯，日常閒聊也能獲有用資訊。

馬：運勢不穩，做事要認真，不能怕辛苦。

羊：幹勁十足，工作表現好得令人刮目相看。

猴：頭腦清晰，精打細算，不會花掉冤枉錢。

雞：是日沖煞，瑣事纏身，內心十分苦悶。

狗：貴人運強勁，事業發展機遇陸續有來。

豬：財運亨通，工作加把勁，收入有保證。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水流年飛星：七赤姻緣桃花

三元九運，現在是下元八運交九運之時，八白星當時得令，九紫是進氣星，為大吉之星。七赤已是過氣星辰，似白髮老人，為泄了氣的衰退之氣。

關於七赤過氣此觀點，筆者不太認同，下元運是七八九，在下元期間，七八九都是當時得令，只是八運以八白為尊，七九為輔而已，所以七赤還是可作當令星辰。

《玄空秘旨》云：「男女多情，無媒妁則為私約。」《玄機賦》云：「澤山為咸，少男之情屬少女。」七赤星是少女，飛入東北艮宮為少男，少男追求少女，是澤山咸卦。十幾二十歲的少男少女，自然多情，沒有媒妁都可自行約會，這是最自然不過之事。所以睡房在東北的少男少女，今年姻緣桃花比較旺盛。

《玄空秘旨》云：「胃入斗牛，積千箱之玉帛。」《竹節賦》云：「甘羅發早，爻逢艮而配兌延年。」《搖鞭賦》云：「澤山增福旺少房。」家居向東北的讀者，七赤破軍星飛來向首東北，害怕今年運程差，但古人留下來的風水書告訴我們，七赤星飛來東北艮宮，是為澤山咸卦，可積財帛，大利少男少女之運。縱使沒有上年八白那麼大吉，今年也是吉利之歲，毋須擔憂七赤是凶星。