漫威巨星片酬排行榜　「雷神」勁升過百倍「Marvel隊長」人工勁奀

荷里活明星的片酬有如「海鮮價」，最近有網站公開漫威（Marvel）超級英雄電影明星的片酬。其中有寂寂無名的男星因走紅而令片酬百倍增長！

憑力大無窮「雷神」一角走紅的澳洲男星基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth），原來2011年拍攝首集《雷神奇俠》（Thor）時片酬勁奀僅得15萬美元（約118萬港元），隨着他走紅亦令其片酬以光速增長，到了去年拍攝第4集《雷神奇俠：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）時，基斯的片酬已高達2,000萬美元（約1.6億港元），升幅接近150倍！

「雷神」吸金力驚人之外，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）的片酬同樣升幅勁！他2008年拍攝首集《鐵甲奇俠》（Iron Man）時片酬僅得50萬美元（約392萬港元），不過「蔗渣價錢做出燒鵝的味道」，全球票房高達5.8億美元（約45億港元），令漫威省招牌！短短10年間，唐尼拍攝《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）時的片酬連票房分紅已高達7,500萬美元（約6億港元）！

不過「同人唔同命」，並非個個明星因拍攝漫威超英片而「搵大錢」，例如美國女星貝兒娜森（Brie Larson），雖然2015年憑影片《抖室》（Room）而勇奪《奧斯卡金像獎》影后，但她未有因此而豬籠入水，2018年她接拍《Marvel隊長》（Captain Marvel）時片酬僅得500萬美元（約3,920萬港元）。而另一女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）2012年拍攝《復仇者聯盟》（The Avengers）時的片酬亦僅得400萬至600萬美元（約3,136萬至4,704萬港元），到了後來獨當一面擔正的《黑寡婦》（Black Widow）的1,500萬美元（約1.2億港元）片酬，絕對是差天拱地！

不要以為只是「女超英」人工奀，好多男星如已故「黑豹」Chadwick Boseman、「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）以及「變形俠醫」麥克韋化奴（Mark Ruffalo）最初拍攝超英片時的片酬都僅得200萬美元（約1,568萬港元）。他們的片酬比起首次拍攝超英片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的梁朝偉還要低，當時盛傳偉仔收770萬美元（約6,036萬港元）片酬拍攝。