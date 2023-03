漫威巨星片酬排行榜　「雷神」勁升過百倍「Marvel隊長」人工勁奀

荷里活明星的片酬有如「海鮮價」,最近有網站公開漫威(Marvel)超級英雄電影明星的片酬。其中有寂寂無名的男星因走紅而令片酬百倍增長!

憑力大無窮「雷神」一角走紅的澳洲男星基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth),原來2011年拍攝首集《雷神奇俠》(Thor)時片酬勁奀僅得15萬美元(約118萬港元),隨着他走紅亦令其片酬以光速增長,到了去年拍攝第4集《雷神奇俠:愛與雷霆》(Thor: Love and Thunder)時,基斯的片酬已高達2,000萬美元(約1.6億港元),升幅接近150倍!

「雷神」吸金力驚人之外,「鐵甲奇俠」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)的片酬同樣升幅勁!他2008年拍攝首集《鐵甲奇俠》(Iron Man)時片酬僅得50萬美元(約392萬港元),不過「蔗渣價錢做出燒鵝的味道」,全球票房高達5.8億美元(約45億港元),令漫威省招牌!短短10年間,唐尼拍攝《復仇者聯盟:無限之戰》(Avengers: Infinity War)時的片酬連票房分紅已高達7,500萬美元(約6億港元)!

不過「同人唔同命」,並非個個明星因拍攝漫威超英片而「搵大錢」,例如美國女星貝兒娜森(Brie Larson),雖然2015年憑影片《抖室》(Room)而勇奪《奧斯卡金像獎》影后,但她未有因此而豬籠入水,2018年她接拍《Marvel隊長》(Captain Marvel)時片酬僅得500萬美元(約3,920萬港元)。而另一女星史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)2012年拍攝《復仇者聯盟》(The Avengers)時的片酬亦僅得400萬至600萬美元(約3,136萬至4,704萬港元),到了後來獨當一面擔正的《黑寡婦》(Black Widow)的1,500萬美元(約1.2億港元)片酬,絕對是差天拱地!

不要以為只是「女超英」人工奀,好多男星如已故「黑豹」Chadwick Boseman、「鷹眼」謝洛美維拿(Jeremy Renner)以及「變形俠醫」麥克韋化奴(Mark Ruffalo)最初拍攝超英片時的片酬都僅得200萬美元(約1,568萬港元)。他們的片酬比起首次拍攝超英片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的梁朝偉還要低,當時盛傳偉仔收770萬美元(約6,036萬港元)片酬拍攝。