新劇接棒吳孟達周星馳　黎耀祥羅天宇「父子檔」玩大小不良

視帝黎耀祥4月將返無綫開拍監製方駿釗的新劇《父離子風暴》，劇中除了跟好戲之人關禮傑、郭少芸及康華等大鬥演技外，更首次與羅天宇、陳嘉慧飾演父子、父女。祥仔與天宇上演「大小不良」父子檔，就如當年周星馳、吳孟達般的搞笑拍檔，於激烈的倫理劇情中增添喜感。關禮傑劇中飾演一名有錢人，既自卑又自大，與祥仔甚多爭鬥戲。而林凱恩之前於賀歲劇被指淪為大咖，但今次戲份會增加，角色穿插於羅天宇與阮浩棕當中。

現時身在內地工作的祥仔接受東網獨家訪時，坦言是一大挑戰，他謂:「我聽咗角色，都要摸索吓，今次戲劇性較濃，發現個仔原來唔係自己親生，我同關禮傑有好多爭鬥戲份，同佢都好耐冇合作，羅天宇、陳嘉慧我直情未合作過，真係全新配搭，希望好玩啦！」

向來多演木納、帥氣角色的羅天宇今次亦甚有挑戰，劇中的他性格佻脫、活潑，更首嘗演廚師，天宇受訪時坦言未曾跟祥仔、嘉慧合作，故相當期待。戲中經常入廚房，拍攝時又是夏天，故他不時都要穿背心上陣，順便騷肌示人，監製已下令他減磅。為了配合角色，天宇正練刀功、拋鑊等伎倆，天宇謂:「一路都好想同祥哥合作，終於有機會，今次造型同身形上想有啲轉變，好多廚藝上嘅嘢都要學習一下先。」

至於陳嘉慧飾演祥仔女兒，坦言能夠跟前輩合作，監製都叮囑她要把握機會學習，「我見到個名單已經好興奮，因為有黎耀祥、郭少芸同關禮傑呢啲以前細個成日喺電視見到嘅前輩。」劇中讀醫科，一心想做醫生的她後來搞出姊弟戀，會與新人涂毓麟有感情線，嘉慧說:「不論劇內劇外我都係大過佢，現實中我哋相差2歲，但戲入面就相差5年。」