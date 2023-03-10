吳鎮宇兒子Feynman風趣幽默　登上熱搜護花做暖男

藝人吳鎮宇的兒子Feynman活躍於社交平台，不時跟網民對答，其幽默的言論被網民封為「搞笑王」，之前鎮宇6度提名金像獎最佳男主角再次落敗，Feynman事後竟於社交平台發文，開玩笑寸爆爸爸是「最佳陪跑」，相當搞笑。之前，他又再於社交平名「發功」，與網民玩妙問妙答，有網民問他「喜歡爸爸還是媽媽?」時，他回答：「都不喜歡。」、網民問他：「還會參加爸爸去哪兒嗎？」他又回應：「得看我兒子答不答應！」當有人問留言：「每條留言都有吳鎮宇，看來你還是很愛他！」Feynman竟留言：「如果我不宣傳沒人看他我就沒飯吃！」每個回覆都令網民發笑，有人直言：「我喜歡Feynman，但是他太瘋了！」

直至日前他於社交平台PO了與內地男星陸毅女兒貝兒的聊天截圖，二人童年齊拍節目《爸爸去哪兒》，今次Feynman大晒9年深厚友情，旋即上了網上熱搜第一位，就連胡歌的新聞也被他蓋過，Feynman感到有壓力，更化身暖男「護花」，留言呼籲網民：「提醒大家不要騷擾對方，你們騷擾我就可以了！不要讓對方回擾，謝謝合作。」有網民叫他切勿給太大壓力自己，「就是做朋友而已……你們該怎麼做朋友就怎麼做朋友，大大方方的就行，有些大人別嚇着孩子以後都不互動了。」事後Feynman搞笑出PO：「大家放過失我吧！只能說胡歌加油快到熱搜第一求你了！」