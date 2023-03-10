按摩乳房除咗豐胸　仲可以......

【特約報道】減肥會唔會減埋個胸？這個矛盾大對決令不少女士卻步，若然你問我想大胸定要瘦，其實點解要揀？Why not both？只要你跟住我的建議去做，均衡飲食加上正確豐胸運動，保證你能瘦身不瘦胸。

今次要說的是胸部按摩。胸部按摩最主要是結合淋巴按摩、緊實美胸及穴位按摩組合而成，每天只需做10分鐘，兩周後便會有效果，而且按摩時能檢查乳房是否有異狀，可以說是預防癌症的檢測方法之一。這麼簡單又不用花錢，我想不到理由不去試試。

首先腰部挺直坐在椅子上，然後打開手臂，從手臂內側開始，用手掌推向腋下，再向下推至胸部。這個動作不用太大力，只要輕輕力推，重覆十次即可。

第二個動作是用拇指與食指按緊腋窩，維持十秒，這個動作有助疏通淋巴，以增加血液循環。

之後可以利用手掌從胸部下側向上推，記得兩邊都要做，否則變成大細胸。另一個動作需要由別人協助，坐直後，按摩者從背後的肩胛骨開始按摩，通過腋下向前推胸部，重複十次即可。

除了按摩，姊妹們亦可試試穴位按摩。首先由胸部內側下方約 2 cm位置，用拇指指腹往乳頭方向按壓，按這個穴位能疏通乳腺。要刺激乳腺，另一個方法是先用手掌托住胸部，再同步運用拇指腹，以打圓圈的方式推按胸部。

有一點是我私人醒大家的，胸部按摩時可塗上按摩精油或美胸乳霜，以減低因摩擦時因乾燥而引起不適。要事半功倍，可在新陳代謝最活躍的時間進行，如洗澡後及睡前。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。