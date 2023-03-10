外向仔好Cute Cute　網紅貓貓愛出街！

比起好動的狗狗，更為有個性、怕生的貓貓通常都愛宅在家，貓奴們一般都不敢帶牠們出行。但凡事皆有例外，在貓界亦有膽大、愛出行且外向的貓貓存在，就像以下介紹的兩隻貓界網紅，不但會陪主人出門，仲收穫了一堆「小粉絲」添！

黏人萌貓

約兩個月大已被一對夫婦收養的貓女もいわ（IG@hibimoiwa）對新環境的適應能力超強，個性活潑好動，每當外出的主人回家，就會到門口迎接主人歸來。牠更與一般性格「高冷」的貓貓不同，愛跟主人一同睡覺，有時更會跟在他們身後，十分黏人。而喜歡戶外活動的牠亦經常被主人帶出門，在包中探出頭來，極為可愛。

貓界小鮮肉

曾被母貓拋棄在馬路邊，後在雨天被主人收養的台灣貓界小鮮肉「阿蹼仔」（IG@littlecatbubu）是一隻好奇心重又親人的雄性貓，名字源自其可愛又柔軟的粉紅色小肉蹼。社會化程度非常高的牠，每天都跟着主人出門散步，亦喜歡到各大景點遊玩，出席不同活動，認識新朋友，並留下至萌合照。

阿蹼仔最討人歡心是那外向的個性，不但對合照來者不拒，更特別愛錫主人爸爸，經常黏着他可謂非常黐身，不過主人兩夫婦都非常疼愛阿蹼仔，不論買餸、外出吃飯甚至回老家跟長輩見面都會帶着牠，疫情期間，主人減少外出，悶得發慌的阿蹼仔竟然「扭計」要出街，主人爸爸沒辧法下只好駕車帶阿蹼仔遊車河，以慰出街之苦啦！