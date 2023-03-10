許冠傑回母校表演　師弟和唱場面愉快

歌神許冠傑（Sam）將於下月於紅館舉行紅館演唱會，屆時將於舞台上獻唱一首接一首的經典廣東歌，為大家打氣，為社會注入正能量，在現場和大家一起萬人大合唱！疫情肆虐3年多後，Sam趁着近日生活終於開始復常，特意以大師兄身份回母校探望校友，也順道為即將應考DSE文憑試的師弟打氣。當接近500位師弟見到Sam出現時，旋即引來熱烈的歡呼聲！Sam拿着結他即場獻唱《學生哥》一曲，這些只有十多歲的師弟也在他身旁跟着一起和唱，場面愉快又溫馨。

難得大師兄回校，眾師弟要求encore，Sam也非常享受與師弟們的交流，「安哥」唱了《鐵塔凌雲》。《鐵塔凌雲》被譽為第一首廣東歌，雖然是五十年前的作品，但歌詞、樂曲旋律仍然百聽不厭。Sam一邊唱，全場一邊陶醉地跟着拍手，可見《鐵塔凌雲》的魅力。部份師弟更待Sam表演後即時遞上紙筆索取親筆簽名，Sam亦來者不拒，十分熱鬧。

今次「許冠傑此時此處演唱會 2023」首六場售票反應熱烈，加開4月14日最後一場。林家謙、Serrini 將分別擔任不同場次的嘉賓，還有許冠傑多年好友Christine Samson (前樂隊D'Topnotes成員) 的學生 Georgina Henderson 和Sam很欣賞的90後年輕歌手陳凱彤亦會成為演唱會嘉賓。相信Sam和這幾位新世代歌手的首度合作必定會產生新火花。

於7、80年代癲覆香港英語歌主流，開創粵語流行曲先河的阿Sam，原來亦是首位於紅館開騷的歌手，紅館於1983年4月27日啟用，同年5月，阿Sam於紅館舉行一連三日演唱會，過萬座位，場場爆滿，叫座力十足！