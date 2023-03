主演70年代經典歌舞片《錦繡良緣》(Fiddler on the Roof)的以色列老牌男星杜甫(Chaim Topol)前日(8日)離世,享年87歲。杜甫是演員之外,亦是歌手及插畫師,以色列總統赫爾佐格(Isaac Herzog)宣布他的死訊,形容他是「以色列文化其中一個巨人」。

杜甫憑《錦》提名奧斯卡最佳男主角,最終被《密探霹靂火》(The French Connection)的真赫曼(Gene Hackman)擊敗。除了《錦》之外,他亦參演《飛俠哥頓》(Flash Gordon)及《鐵金剛勇破海龍幫》(For Your Eyes Only)。在迪士尼真人版電影《美女與野獸》(Beauty and the Beast)中飾演同志僕人的美國男星Josh Gad留言哀悼,自言因為杜甫他才立志成為演員。