「香港花卉展覽 2023」萬成/永成攝影器材攤位開幕

【特約報道】「香港花卉展覽 2023」於 2023年3月10日至3月19日，於維多利亞公園舉行，本年展覽更以「繡麗綻放、幸福滿載」的繡球花作主題花。為推動本港攝影文化及為大家帶來各種高質素攝影器材，萬成/永成攝影器材亦聯同各大熱門品牌，於今屆花展中特設攝影器材攤位 (PE-1)，供各市民大眾能更進一步接觸花卉拍攝、技術交流及器材推介等，從而推動攝影文化。

萬成/永成攝影攤位 (PE-1) 於 3月10日（星期五）下午三時正式開幕，現場誠邀萬成攝影活動推廣大使──游嘉欣小姐與業務負責人及各代表，透過簡單而隆重的剪綵作為開幕儀式。嘉欣更於儀式後與廠方代表一齊即場分享各種器材拍攝應用的小貼士，讓現場一眾人士了解到更多不同攝花技巧及構圖貼士。除此之外，嘉欣更即場派發紀念品予在場人士，與大家一起感受花展現場的喜悅！

攝影攤位 (PE-1) 位於大會會場中心主花池的左邊；近會場5號出口及維園女王王銅像左側。設有不同器材試玩區域，包括相機、鏡頭、特效濾鏡、補光設備、腳架及不同器材配件等應有盡有。攤位除了有專人講解各產品特點及應用方法外；購物現場更提供即場 「Trade in」服務，令各位影友購物更有彈性！更可尊享額外限定優惠或限定禮品！現場各種大熱產品優惠或限定禮品，更以先到先得，售完即止，各影友請謹記把握良機！

「香港花卉展 2023 – 萬成/永成攝影器材攤位」

開放日期：3月10日至3月19日

攤位位置：PE-1

攤位營業時間：9:00 a.m.--7:00p.m.