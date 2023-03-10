Jennie參加時裝周　極速消水腫有計

雖然Jennie面上仍貼上繃帶，但臉部已明顯消腫，搭配個性十足的辮子與穿搭後，依然明艷照人！（互聯網）

相信各位Blinks都知道，早前Jennie做運動時不小心「破相」，連帶在機場出發去巴黎時裝周的照片都十分浮腫，甚至出現雙下巴。而春季濕氣重的確很容易會皮膚浮腫，即使Jennie都不能幸免。幸在其後釋出的時裝展照片中，見到她不再浮腫，顏值仍然在線。若大家都水深受水腫困擾，以下為大家推薦幾款消水腫方法，讓大家的俏臉像Jennie般輪廓鮮明。

第1招：做運動及用滾輪消水腫

Jennie平日會勤做Pilates，以加強訓練肌肉與鍛煉身體線條。Pilates還可以提高基礎代謝率，改善身體因循環不良而造成的水腫。另外，Jennie在自己的YoutTube頻道上也分享了自己的確是容易水腫的體質，所以無論她去那裏，都會帶上一個身體滾輪，好讓自己隨時重點消除身體不同部位的浮腫，還可用來按摩頭部，放鬆一下繃緊情緒。

第2招：多飲水和補充維他命C

不少專家指出平日多喝水，有助改善身體水腫情況。因為水分可稀釋血鈉濃度，而且可加速鈉質排出。如果大家攝取不足水分，身體會自然「鎖水」，令水腫問題更加嚴重。Jennie平日也會吃柑橘類水果，補充身體所需維他命C，從而達致減輕水腫症狀和保持毛細血管健康的功效。

第3招：喝消水腫飲品

大家平日可以喝綠茶或咖啡來消水腫，因這類飲品含咖啡因，能有效加速人體代謝水分，發揮利尿及消水腫功效。同時亦有效促進腸道蠕動，對消化和減肥大有幫助。不過需要注意，人體每天所能攝取的咖啡因在300毫克以下，大家千萬不要過量攝取咖啡因，以免出現心律不齊和失眠的狀況。