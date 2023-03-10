拿督父親遺體將移送馬來西亞　莊鍶明楊明押後婚事

藝人莊鍶敏拿督父親莊寶早前因病逝世，享年83歳，家人今日 (10日）在世界殯儀館舉殯，遺體會移送馬來西亞於當地再辦喪禮及安葬。約10時許，莊鍶敏聯同弟妹莊順勝、莊思華與莊思明，以及思明男友楊明走到殯儀館外進行道教儀式。完成所有儀式後，鍶敏、思明及楊明接受傳媒訪問，鍶敏透露明天全家會飛往馬來西亞，預計逗留兩、三星期，她坦言：「當然好唔捨得，希望爸爸安息，去佢要去嘅地方，希望佢喺另一個世界開開心心。」思明希望爸爸開開心心，不要擔心他們。至於甚得莊父愛錫的楊明稱讚對方：「佢係個好開心嘅老人家，對人好好，成日笑，無論遇到咩問題都好正面。」

問到他與思明的婚期是否延至明年？他說：「習俗嚟講婚禮都要延期，懷念世伯先。（原本計劃今年結婚？）一直有計劃，冇話邊一年，但經常出現突發性事件，一直籌備緊，之後再同大家講，你哋有心，唔該晒。（伯父臨終有冇講乜？）我哋有同佢講，唔使擔心我哋，我會照顧佢哋。」

鍶敏稱會完成父親心願起學校：「想幫多啲人，佢年幾前都想修葺間學校，我哋會幫佢完成，同埋想以佢名義起多啲學校，首選係鄉下福建，其他地方幫到都會。」