食好西！全新菜單新鮮感十足

隨香港生活回復正常，出外用餐機會大增，國際化的西餐有不同的風格，除法國和意大利菜，其他歐洲地區美食也應有盡有，部分更加入創意推出新饌，讓大家嘗新，而且價錢豐儉由人，讓你每日都可以吃得有新鮮感。

星級大廚上任

本地有多間米芝蓮餐廳，大廚功架非凡，中環1111 ONES Restaurant & Lounge迎來新主廚Chris Chan，搖身一變提供當代歐陸菜，師傅曾帶領前餐廳得到米芝蓮二星，功架自然有番咁上下。全新設計的8道菜套餐，3款開胃小吃有泰式青咖喱雞皮脆片、白蘆筍意式奶凍及煙熏鵪鶉蛋，前菜選用西班牙可持續藍鰭配北海道海膽及番茄清湯啫喱，清新香滑。第2道菜以潮式雄蟹配魚子醬，以日本大根片包成餃子，甜美鮮香。挪威海螫蝦炭燒後配泰式香料，香口惹味。黑松露配牛肝菌、薯仔泡沫和溫泉蛋，簡單而美味，品嘗鱈魚配法式洋葱湯後，主菜2選1，飛驒牛配芹菜薄片、芹菜蓉和阿根廷青醬，香濃肉嫩。另一款西班牙珍寶紅蝦香後配墨魚汁意大利飯，口感複雜，最後以芝麻甜品作結，每道菜都有新鮮感。

古堡嘆歐陸菜

去歐洲，看到宏偉的古堡，都幻想自己是城堡主人。將軍澳新開的現代歐陸菜餐廳La Rosabelle Restaurant & Bar，以古堡作主題設計，內裏以傳統英式田園風格為主，配合多款植物和紅鸛圖案，感覺熱鬧。菜式方面，就有日本海膽黃金脆多士、鮮吞拿魚烤墨西哥和法式焗田螺作頭盤，肉類主菜就有半公斤重的美國黑安格斯T骨牛扒、炭燒新西蘭羊架、西班牙黑毛豬斧頭扒和德國鹹豬手都適合和朋友分享，主食就有酥炸軟殼蟹香辣闊條麵和澳洲和牛芝士漢堡，最後以意大利奶凍、提拉米蘇或焗肉桂蘋果配雲呢拿雪糕等經典甜品作結。

周年餐單

在講究環保和持續發展的時代，有餐廳鼎力支持，銅鑼灣Roganic Hong Kong及Aulis Hong Kong因應4周年，員工除換上新款的可永續制服，菜單也有更新。Roganic的全新嘗味餐菜有紅菜頭撻配鴨肝凍粒、迷迭香鷹嘴豆威化餅、樺木糖焦糖松露布丁作前菜，緊接有35天熟成Rug Estate西冷牛扒、海藻蛋奶凍、線釣龍躉和本地風乾鴨肉等。至於Aulis就有醃製紅菜頭葉、豚肉鰻魚油炸圈、鹿肉韃、北海道刺身帶子、發酵本地捲心菜、蒸多寶魚柳和農場豬里脊卷等，令人回味。

英倫風味

別以為英國菜只得全日早餐或炸魚薯條，近日堅尼地城現代英式餐廳Shoreditch推出多款全新菜式，牛腱肉牛骨髓批靈感來自當地美食Pie Bird，以牛腱肉、蘑菇加肉汁作餡料，加上牛骨膸令肉味提升。酥脆百里香番荽焗薩福克羊扒，外層鋪面香草，再焗成脆皮，味道濃郁。鴨腿配鴨肝和大葱煙肉薯蓉，淋上滿滿的鴨汁，每一口都咁濃郁。另外還有經典的英式早餐配血腸和蘇格蘭羊雜碎等美食供應。吃時除了精釀啤酒，還有2款全新雞尾酒，任君搭配。

菜單自訂

以皇室藍打出名堂的尖沙咀法日餐廳MONMONO，最近請來新大廚Alex，並以多國菜作新主題菜單，如意大利泰國風情香蒜脆包、48小時紅酒慢煮和牛面頰配手工闊意粉和德國黑啤慢煮三黃雞等新菜式。同時間，餐廳推出「真‧貼地定製菜單」，客人於2日前預約，提供預算、人數和飲食要求，Alex就會為你度身訂造一張獨有菜單，令大家吃得滿足。

海鮮入饌

琳琅滿目滿的海鮮，可以打造出不同菜式。LIFETASTIC BISTRO近日推出的春季餐目以多款海鮮入饌，鮮味的北海道三文魚籽海膽意大利粉，以龍蝦湯來烹煮，味道富層次。波士頓龍蝦意大利飯，同樣以龍蝦湯製作，飯米煙韌有口感，黑蒜忌廉汁白鱈魚入口細膩，蒜香和魚肉配合剛好。另外還有大蝦西班牙黑醋蝸牛粉和澳洲茄子素菜意大利粉等選擇，讓大家感受初春的清爽滋味。