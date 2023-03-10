座駕停車場撞柱　林作不小心駕駛罪成罰2千元：有諗住上訴！

曾自封「香港抽水王」的前大律師林作，去年6月駕駛私家車至中環長江集團中心停車場時撞柱，事件中沒有人受傷，但他就因此事被票控1項不小心駕駛罪。林否認控罪，案件今日（10日）於沙田法院宣判。恤了髮的林作身穿藍色直間西裝，與女友裕美約下午2時現身法院門外接受訪問，他表示信心十足會勝訴，仍未考慮過上訴問題：「非常有信心贏，冇理由有信心輸，你睇個天幾坐我一臂之力，幾好天又幾好陽光 我都未試過咁燦爛，但要留意呢個係入法院之前，唔係出嚟之後，你見我幾咁沙塵百霍，所以我係幾咁有信心。」他又辯稱是剛巧頭髮長需理髮，卻即被女友踢爆是刻意營造好形象。最後林作被判不小心駕駛罪成，罰款2,000港元。

林作手持已繳交罰款收據步出法院，表示罰款2,000元並不對他構成負擔，形容有如保險供款，稍後可取回：「其實我唔應該要畀㗎嘛，有諗住上訴，依家係過程一部分唔係完結，只係上半集，下半集高等法院見。」對於今次裁決，他表示法官可能持不同觀點，自己現時心情平靜，亦信心十足，相信法治能還他一個清白，又謂若真的上訴，會於14日內向高等法院作書面通知，但排期審理或需2至3個月時間。