Mulliner Blower延續版　限量12輛復刻經典

賓利(Bentley)的個性化定制部門Mulliner 大約在3年前啟動了經典復刻系列計劃，通過先進的數碼化技術結合傳承百年的精湛工藝，像神還原般復刻一些傳奇經典，包括日前抵港、造價150萬英鎊，折合約1,400萬港元(未連稅)、全球限量12輛的定制Blower 延續版 （Blower Continuation Series）之一，彌足珍貴。

抵港的這一輛Blower 延續版，是Mulliner經典車型團隊按賓利錦龍需求特別定制的Blower No.9 ，擁有專屬Blower Green墨綠車色，並搭配源自Bridge of Weir皮革公司的牛血紅色（Oxblood)真皮內飾，特以向1930年出戰勒芒24小時耐力賽的「賓利小子」(Bentley Boys)車隊重要成員Tim Birkin爵士及其所駕駛的傳奇賽車 Blower No.9 致敬，獨一無二。

現在大家睇前的Blower延續版，可說是一款近乎神還原的Blower賽車。沒有冷氣、音響和風油軚是必然，不過有兩處，Mulliner團隊因應現代駕駛需要作了少許修改。包括因應現代路面駕駛有車速限制而加入速度錶，以顯示車速，不過就算加，都只是設在儀錶板上最左方一角，不影響整體布局和觀感，原本在賽車上、車手們最關心的轉數計仍是設在正中最顯眼位置。另還在座椅下方位置新增設一個電子氣泵，以取代保留在轉數計上方的木柄手動氣泵功能。

作為計劃中首個復刻項目，整架車由冇到有，確不容易。在限量生產前，Mulliner經典車型團隊先耗上累計約4萬個小時、以當年車隊中的No.2 賽車為藍本，設計及製造「零號」Blower復刻原型車，並在一般道路和賽道進行了約43,000km駕駛實測，為打造12輛限量延續版奠定基礎。

礙於好多當年的汽車組件早已停產，在設計之初，Mulliner 團隊深入分析及參照當年的原始設計圖紙、手稿及記錄不同製造階段的存檔相片；更將至今仍完好保存、極珍貴的No.2 Blower賽車拆解，將它身上包括車架在內一共1,846個零部件進行雷射掃描，以獲得精準數據資料，並找來全英頂級工匠攜手逐一重新手工打造，再經由Mullinar團隊組裝。

其中作為動力心臟的4.5L 機械增壓引擎，保留了當年原始設計理念，找來包括NDR眾多業內專家傾力打造，精準復刻了當年Tim Birkin爵士落場Blower引擎的鎂製曲軸箱，配上Amherst Villiers全新製造的羅茲式機械增壓器，同時加入上世紀70年代不少跑車都採用的鋁製活塞、頂置凸輪軸、每缸四氣門和雙火花塞，替其注入新活力。

底盤由擁有約200年歷史、擁有最傳統金屬鍛造技藝的 Israel Newton & Sons專家，以厚鋼板手工成型，配合熱鉚接工藝製成。彈簧片和螺栓則是由擁有75年歷史、做鐵匠起家的 Jones Springs專業工匠照辦新造。鏡面拋光銀鎳合金面罩及採用鋼和銅製油缸，皆是由Vintage Car Radiator手工鍛造。車頭一對標誌大燈，就交由以銀器製作工藝及復刻頭燈技藝聞名的Vintage Headlamp Restoration負責。而全新白蠟木結構車廂，包括地台板，乃是出自Lomax Coachbuilders之手，然後由Mulliner車身定制專家完成木工製作的最後階段，包括裹上特別的Rexine物料及進行手工車身修飾。

知多啲！汽車修維工具箱

隨車還有個大型皮革工具箱，箱外特別壓印上No. 9的字樣，箱內一個專屬皮套內還擺放一本駕駛手冊，內裏第一頁有齊所有有份參與復刻的工匠簽名，彰顯其獨一無二的限量定制身份。箱裏主要放有不同的汽車修維工具套件，據悉當年的賽車出戰Le Mans，不設維修站，架車有乜頭暈身㷫都是車手及坐在副駕席的工程師都得靠自己落手落腳搞掂。