魏浚笙展現「神級畫工」　唔認輸再考車牌筆試

藝人魏浚笙（Jeffrey）今午（10日）出席公開活動，獲大批粉絲撐場，玩遊戲時他一展「神級畫工」，連擔任主持的練美娟禁不住投訴：「你可唔可以花多少少心機呢？」與粉絲影合照時，Jeffrey則有求必應，令粉絲冧爆！自從農曆年後，他「玩消失」已很久沒公開露面。談到先後到訪韓國及台灣、他說：「去韓國旅行只係留咗兩日，真係冇期嘞，反而去台灣幫人拍MV，前後可以有5日時間。3年冇去旅行，發現以往幫襯開嘅舖頭都有啲執笠，今次主要都係食吓嘢同埋買吓衫咁，但冇留得耐，所以冇食肥到返嚟。（點解拍MV留咁耐？）因為要有事前訓練，我唔係主角，等人哋遲啲講啦。」

至於早前考車牌筆試肥佬，他不認輸：「我一定會再考嘅，筆試前要通宵工作，開工喺現場我都畀過啲題目拍檔試做，包括肥腸及岑珈其都唔合格，Edan咪啱啱考到嘅，佢都唔得，所以我有理由相信啲題目係深咗嘅。」他又透露已收到第2首歌的Demo：「係首慘情歌，由細到大我都比較喜歡呢類歌。（驚唔驚錄音嘅時候喊出嚟？）係都幾Touching呀。（依家已經話你有機會成為年底嘅新人王。）會向呢個目標進發，但攞唔攞到唔係好緊要，我覺得要做好自己嘅作品先。」