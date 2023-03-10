文彬產賀宣布開騷　B.I拍片約定粉絲下月澳門見

韓國男團iKON出身的男歌手B.I，早前宣布將於4月30日假澳門百老匯舞台舉行《B.I 2023 ASIA TOUR [L.O.L：THE HIDDEN STAGE] IN MACAU》演唱會，他最近特別拍片跟歌迷打招呼。

他在片中說：「我非常興奮可以在澳門見到大家，那天一定會非常有趣，大家不要錯過！」最驚喜就是在影片的最後，B.I對著鏡頭大喊：「I love you Macau IDs（B.I官方粉絲名）！」顯露他對第一次以個人身份來到澳門演出的期待，以及可以跟ID們近距離接觸的熱情。

而主辦又宣布為了感謝觀眾們對B.I的厚愛和支持，是次演唱會將打破一般K-pop演出嚴禁攝影的慣例，特別准許觀眾們在演出和福利活動進行期間以手機拍攝，讓ID們記錄珍貴的每一刻！而主辦方只是溫馨地提醒大家不要把手機舉高過頭，以免影響其他觀眾欣賞B.I的演出，可說非常暖心！

另外，男團ASTRO成員文彬及產賀組成的小分隊近日亦宣布將於4月22日在澳門百老匯舞台舉行《2023 MOONBIN&SANHA(ASTRO) FAN CON : [DIFFUSION] IN MACAU》，門票價格分為780港元、1,180港元及1,580港元，將於3月10日公開發售。