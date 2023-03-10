Ian揚言上台表演換衫　AK為「封咪」解畫

男圑MIRROR江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）與陳蕾現身《拉闊音樂會》記者會，宣布5月14日合體開騷，現場逾5百粉絲撐場，聲勢浩大！

台上司儀問到3人在音樂會上有甚麼新嘗試？Ian稱想試試不唱歌，只表演棟篤企，但粉絲大叫不收貨，他改口表示可以在台上表演換衫，但要有簾遮掩。至於被指封咪不出獨唱歌的AK笑言：「我尊重拉闊，所以之前封一封，開騷就開咪！」又指今次兩男一女組合是個「嬲」字，表現風騷不停講笑。而陳蕾謂可挑戰跳舞，並即場騷了兩下舞技。另外，他們要即場於對方的歌曲設計舞台晒畫技，AK的畫功明顯最不濟，當Ian收到對方的大作時即嘴扁，AK揚言要在對方家中見到這幅畫，Ian斷然拒絕：「冇可能。」場面搞笑！

受訪時，講到三人首度在舞台合作，他們均大表興奮及期待，陳蕾認為兩人有些歌曲很適合自己演繹，Ian坦言：「我本身個風格同佢哋兩個唔係太接近 ，但都係好事，可以畀唔同面向觀眾睇。」問到陳蕾是否真的會跳舞？她反問AK說：「可不可以教我跳《虎道門》，我嘅第一次會唔會畀咗你哋。」而她繼與張天賦及洪嘉豪合作後，今次換上AK和Ian，她難掩興奮說：「好開心，太好喇！」

提到AK早前在粉絲對話群組中表示封咪不再推出個人歌曲，他稱只是誤會：「我最近同Ian拍緊劇集《冰上花火》，因為檔期排得太密，又要通頂，本來計劃錄新歌都完全錄唔到，希望完咗個劇再重新投入音樂事業，因為之前試過又拍劇又出歌，反而啲歌仲做唔好，所以同公司講希望專心拍晒劇再做歌，希望拉闊前會有第一首歌。」Ian透露兩人剛收工，記者會後再繼續為劇集開工：「進度唔錯，已經拍完3分2。（你之前病咗仲開工，會唔會太辛苦？）有一齊參與嘅工作人員知道我病咗好開心，佢哋話Ian終於有得休息真係好，都休息咗幾日。」AK笑言期待下一次病，Ian說：「咁又唔好，最緊要身體健康，都唔想因為自己唔舒服而影響拍攝進度，病嘅時候都想快啲歸隊。」AK解釋因為劇組已訂了拍攝場地，未能改期，故Ian病了也要頂硬上拍攝。問到會否跟公司反映，不要將工作排得太密？Ian說：「都好矛盾，因為自己好鍾意工作，好享受密密麻麻嘅工作檔期，但都需要適應休息，拍劇時我都有繼續做歌，如果一日唔止24小時，40個鐘我就開心。」Ak自言：「我就係計唔掂條數，所以我拍好劇先做歌。」問到Ian會唔會效法對方封咪？Ian揚言：「我會同時間一齊做，我唔封咪。」AK即時反擊：「我封咪，係為咗走更長嘅路！」