COLLAR單飛歌上架　Marf孖Winka響頭炮

女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）和Winka（陳泳伽）今日（10日）各自推出首支個人派台單曲《*~Silencio…Shh》及《一手造成》，自己人打對台！Marf及Winka同屬雙子座，加上同日出歌，她們自稱為Gemini Twins，如雙子座兩面一剛一柔，問到可會擔心被比較，Marf笑說：「我哋一齊籌備自己嘅Solo歌，好Sweet，可以一齊做宣傳、又可以一次過帶兩首歌畀大家聽，好划算。」Winka認為兩歌的曲風及內容完全不一樣，就算比較都並非作品核心：「大家同日出歌，可以多啲互動，佢嘅粉絲可以聽我歌，我嘅粉絲又可以聽佢歌，非常不錯。」

Marf為跳唱快歌《*~Silencio…Shh》MV，罕有地以多個性感及狂野造型上陣，騷腿露腰，Marf說：「今次造型上好大突破，因為會露肉，係一個好嘅嘗試，事前我專登曬黑膚色，覺得黑啲撞落呢啲衫度會好睇啲；同埋我好少着低腰褲露肚，仲要着好高高踭鞋、短裙同貼身衫，所有嘢對我嚟講都好新奇。」

推出首支個人單曲的Marf直言心情緊張，感激公司及經理人給予自由度，讓她參與新歌構思，她說：「首歌嘅主題係講煩擾都市人嘅訊息，點解我會有咁構思，源自有次『碌』電話，見到我有好多email未讀，問一問身邊人，原來好多人都係咁，於是我覺得呢個課題幾有趣。為咗方便大家明白我諗咩，事前我仲砌定一個PowerPoint，依家喺MV度逐一呈現我之前腦海諗嘅嘢，感覺好有趣。」她更邀請《全民造星IV》決賽時為她伴舞的戰友，今次再坐鎮為她伴舞。

以情歌《一手造成》作為首支個人單曲的Winka，在MV中以鄰家女孩造型演繹，帶出「懂得去愛另一半嗎？」這訊息，Winka說：「歌曲內容好多來自自己嘅愛情故事，拍拖時會嫌棄對方呢樣嗰樣、覺得對方錯，但回頭諗一諗其實係自己問題，所以分手結局都係自己一手造成，想透過自身愛情經歷跟大家分享與反省。」她邀請《全民造星V》的參賽者魏念恩（Nathan）擔任MV男主角，上演一幕幕小情侶親暱場面，Winka笑說：「我怕醜，但唔尷尬，我係面皮好厚，況且歌曲內容係自己嘅故事，所以好快投入狀態。」自言性格慢熱的Nathan，說被Winka的開朗性格影響下，很快便融入拍攝氣氛。