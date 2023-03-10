張進翹為音樂會主打歌拍MV　初嘗衝浪的快感

《全民造星III》出身的歌手張進翹（MANSON），去年3月覺醒對搖滾音樂的歸屬，以mansonvibes之名重新出發，開展音樂旅程新一章，推出第一首英文主打歌《QUEST?ONS》，歷時一年，打造出首張概念EP《liFe iS...》，宣布將於本月18日舉行一個新碟發布音樂會，為EP曲目進行現場首演。早前他為音樂會主打歌《ONE WAY TICKET》拍攝了MV，新歌創作靈感來自初嘗衝浪的快感，他在MV中化身衝浪自由旅人，到海灘衝浪，形容這次拍攝是一個「有今生無來世」的體驗，「感謝導演、熱血拍攝團隊不畏寒冷，感謝一齊仗義瞓身演出嘅Band Mates，以及造型師，希望大家能夠好好感受MV中澎湃嘅影像力量，大家聽完感到愉快，充滿力量，Good Vibe，喺壓抑中釋放自己，同生命跳一場舞。」

其首張概念EP命名，跟新碟發布音樂會一脈相承，及扣連主打歌，寓意「生命」途上充滿「未知」，攜着一張單程票，不停步盡情探索與挑戰，狠狠地活着，為生命狂歡；他說：「希望呢個Show可以同觀眾一起同行，響過去一年疫情封關期間，世界好多事發生，好壓抑嘅氣氛下，驅使我更加覺得需要去創作令人有動力，同令人有希望、愉悅嘅音樂，去面對生命中黑暗嘅時刻，亦都因為透過不停創作，我先可以重新認識自己。」