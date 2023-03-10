Gin Lee首度現場唱跳唱快歌　緊張到爆汗

歌手李幸倪（Gin Lee）、海俊傑、谷婭溦和冼靖峰現身電視城，為明天（11日）舉行的《博愛歡樂傳萬家》綵排，Gin Lee將壓軸獻唱《Dum Dum》和《今天終於一人回家》，這是她第一次現場唱跳唱快歌《Dum Dum》，自爆綵排落力演出，跳到爆汗，因膠紙貼得不夠實，掉下耳機：「第一次唱現場，緊張到出汗，好多嘢要夾，因為係跳唱所以要戴耳機，同平時揸咪唔同。（有信心？）表演要有信心，因為好畀心機練咗好耐，不過都驚有技術上問題出現。（識執生？）唔理啦！有咩事都會照唱照跳，以靚為主。」

提到轉新公司英皇後，一切已經習慣，曾說過冇假放的她，笑言放過1、2日假，十分開心，透露昨日拍新歌MV，連踩14個小時，今日綵排，明天又演出，每天都有不同工作和新嘗試，相當充實。她透露新歌是一首慢歌，MV會有5個不同造型，當中不乏性感：「少少性感、少女夢幻味道。」認為是新嘗試，希望令歌迷有新鮮感覺。今年計劃主力音樂方面發展，每隔2個月出一首歌，雖然都很想嘗試拍劇和拍電影，但未必有時間，或者客串一下都可以。問到同門陳家樂即將結婚，她笑言暫未收到通知。