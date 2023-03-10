中年好聲音︱曹敏寶患產後焦慮症　顏志恒獲送驚喜

無綫綜藝節目《中年好聲音》12強選手除了於節目大唱靚歌之餘，亦有接受深度專訪，讓觀眾對他們有更全面認識。當中梁浩銓面對的人生課題是「友誼」，曾參加新秀的他年輕時曾經迷失過一段時間，期間與大部分朋友失去聯絡，製作組有見及此特別邀來一位浩銓過去十分熟悉的神秘歌手為他加油打氣，當浩銓看到神秘人現身時感到十分驚喜，多年沒見的兩人即時摟作一團，神秘人說：「最開心嘅係，見番佢仲係唱緊歌，我自己都中年喇，唔容易㗎！」最後兩人一同合唱，場面溫馨！

顏志恒面對的課題是「遺憾」，來自單親家庭的他自小父母離異，由顏媽媽獨力湊大三個小朋友；志恒因而對爸爸一直有誤解，直到爸爸離世後才感到遺憾，他說：「爸爸走咗之後，我個腦一片空白，幾日之後先識得後悔，後悔佢在生時冇乜陪佢，點解連一張合照都冇......」獻唱《空凳》的志恒直言，歌詞中的「曾懶說半句我愛他」正是他的寫照。現為兩子之父的志恒，獲太太與兩位仔仔神秘現身送驚喜，畫面有愛。至於羅啟豪面對的人生課題則是「傳承」，原來羅媽媽曾經贏過歌唱比賽，更曾獲機會簽唱片公司，惟羅媽媽選擇了家庭而放棄機會，故現時啟豪其實是「傳承」着媽媽的歌唱夢。

另「See Saw 先」社交平台早前上載了12強選手宣傳片段，12人各自訴說自己的故事，當中有淚有愛有洋葱。吳大強憶述是受胞兄薰陶愛上音樂：「因為我阿哥，我開始鍾意聽英文歌。咁多年，我投入地工作、有個幸福家庭，依家退咗休，我仲有好多嘢想做，有好多夢想！」片中更有大強年輕時的相片曝光，相當型仔！曹敏寶則坦承生完小朋友後患過焦慮症，她說：「唔想再唱歌，唔想再見人，慶幸我人生最好嘅朋友朱朱（朱智賢），喺谷底扶番我起身。」至於12強「好聲音」早前合體拍攝《不再猶豫》MV，網上點擊次數已突破13.5萬，成績理想。