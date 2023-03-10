蘇皓兒新劇與吳肇軒多親熱戲　談善言狂摑柯煒林

藝人柯煒林、談善言、蘇皓兒、衛詩雅、吳肇軒及唐浩然等一眾演員，今日（10日）出席ViuTV 新劇《Food Buddies》開鏡拜神儀式，祈求拍攝順利，柯煒林於儀式上表示很高興能跟「前輩」們合作，令衛詩雅即扮嬲以示反對，相當搞笑。受訪時他笑指自己完全符合角色性格：「成日口快快講錯嘢得罪人，不過我內心係善良㗎，哈哈。」劇中與拍檔談善言有多場對手戲的他，笑言與對方合演「愛情打鬥戲」，因劇中被對方用力大巴掌摑，幸好一Take過完成。同時忙於拍攝另一新劇《冰上火花》的他，被問到會否不夠時間休息？他表示還可以：「大家一齊拍好開心，不過要就溜冰場收工先可以拍，所以一定要拍通宵。」他指每天仍有數小休息時間，但兩套劇也要不斷吃，要抽時間運動保持身形：「係瘋狂咁食嘢，嗰邊《冰上火花》運動完就要食嘢，呢邊拍嘅時候不停食。」

至於早前因腳傷而要暫停拍攝《打天下2》的談善言，表示傷勢仍未完全康復：「8月左右先開始補返，因要等隻腳好返同其他演員都要就到期，依家行到不過某啲動作要就住，試過有次爭啲整親，結果醫生提醒我唔好咁激動。」

而離開無綫後首次拍劇的蘇皓兒，劇中與吳肇軒有感情線，她笑言內心十分糾結：「我哋多Kiss戲，但最近佢病咗，今日又要Kiss佢，我不停問佢好返未，哈哈。」她指今次能再度與《金宵大廈2》製作班底合作，加上劇情比較輕鬆，兼且能與電影級前輩合作，感到十分高興。